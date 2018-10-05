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В России отменят запрет на продажу слабого алкоголя (пива и вина) на автозаправках, узнали "Ведомости". Мера, введенная в 2011 году, оказалась неэффективной. Ранее СМИ анонсировали возвращение ночных продаж пива в банках.

Решение о возврате торговли алкоголем на автозаправках принято на состоявшемся в сентябре совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, сообщили источники "Ведомостей".

Представитель Козака подтвердил газете, что на совещании у вице-премьера обсуждались предложения некоторых нефтяных компаний по возврату пива и вина на АЗС и были даны поручения проработать инициативу. Цель этих предложений - повысить рентабельность компаний, пояснил он.

Когда ввели запрет?

Закон, запрещающий продажу алкогольной продукции на автозаправочных станциях, был принят в 2011 году.

Основной целью запрета было снижение числа ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения.

Почему решили отменить?

По данным "Ведомостей", правительство решило поддержать законопроект, который в 2017 году внес в Госдуму сенатор от Астраханской области Геннадий Орденов. Он предусматривал разрешение продажи на АЗС алкоголя крепостью до 16,5%.

В обоснование предложений сенатор подчеркивал, что число аварий с участием нетрезвых водителей после введения запрета не уменьшилось, и приводил статистику: в 2010 году было 11 800 таких ДТП, а в 2015 году - 16000.

К тому же, говорилось в пояснительной записке, между употреблением алкоголя и возможностью купить его на заправке нет связи - алкоголь можно купить и в обычных магазинах, которые часто находятся рядом с АЗС.

При этом от запрета пострадали владельцы автозаправок, в частности независимых. Их доходы падали, ведь большую роль в прибыли играют товары, которые продаются на заправках, и услуги, а не бензин.

4 октября идею возвращения к продаже слабоалкогольных напитков на АЗС публично поддержал глава нефтяной компании "Лукойл" Вагит Алекперов.

"Сегодня алкогольные напитки, если их и продавать на трассах, то лучше на автозаправочных станциях", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24", пояснив, что алкоголь зачастую продают "из багажников автомобилей, которые стоят на территории заправочных станций".

Минздрав все равно против

Снятие запрета на продажу пива и вина на АЗС увеличит потребление алкоголя, настаивают в министерстве здравоохранения России.

Продажа на АЗС может стимулировать импульсивную покупку алкоголя человеком, который этого не планировал, объяснил представитель министерства "Ведомостям".

Он также подчеркнул, что автозаправки и прилегающая территория - зона повышенной опасности, и снятие запрета может повысить риск появления на дороге нетрезвых водителей.

Продажа пива ночью

1 октября газета "Коммерсант" сообщила о вероятной отмене еще одного запрета, касающегося продажи алкоголя.

По данным газеты, минпромторг предложил разрешить продажу пива в нестационарной рознице и в ночное время. При этом речь шла только о пиве в алюминиевых банках, поскольку предложение разрабатывалось как мера поддержки алюминиевой промышленности, пострадавшей от санкций.

В самом минпромторге заявили, что законопроект еще не разработан и не направлялся на согласование в другие ведомства. В ответ "Коммерсант" опубликовал текст законопроекта.

Аналогичный запрет сроком на один год 1 октября вступил в силу в соседней Беларуси. Его инициировали мэрия Минска и ряд региональных исполкомов. Однако уже на следующий день белорусский президент Александр Лукашенко распорядился отменить "эти непродуманные решения".

По его убеждению, запреты спровоцируют рост теневого рынка и криминальной сферы, в том числе увеличение предложения контрафактной продукции.