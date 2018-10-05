Нобелевскую премию мира присудили гинекологу из Конго и бывшей наложнице в ИГ

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Обладателями Нобелевской премии мира за 2018 год стали врач-гинеколог из Демократической республики Конго Денис Муквеге и иракская правозащитница Надя Мурад.

Премия присуждена за их борьбу с сексуальным насилием в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов, объявила председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен.

Надя Мурад, пережившая сексуальное рабство в "Исламском государстве" (ИГ, группировка запрещена в России), занимается общественной работой по привлечению внимания к жертвам сексуального насилия во время войны.

В 2016 году в возрасте 23 лет она стала послом доброй воли Управления ООН по наркотикам и преступности, по торговле людьми в условиях конфликта.

Хирург Денис Муквеге специализируется на оказании медицинской помощи женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований. Он неоднократно критиковал правительство Конго и других стран за недостаточные усилия в борьбе с сексуальным насилием в качестве оружия войны.

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По данным журналистов, Муквеге входил в список претендентов на получение награды в течение десяти лет.

Премия мира согласно завещанию Альфреда Нобеля присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".

В этом году в списке было 329 кандидатов, в том числе 112 общественных и международных организаций. Имена номинантов не разглашаются и могут быть раскрыты только через 50 лет.

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2018 году составляет 9 млн шведских крон (1 млн долларов).

В отличие от других нобелевских наград, церемония вручения премии мира проходит в Осло 10 декабря - в день смерти Нобеля.

В прошлом году Нобелевскую премию мира присудили международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN). Эта общественная организация добивается запрещения ядерного оружия на международном уровне и призывает государства, обладающие ядерным арсеналом, к переговорам о постепенном уничтожении этого оружия.