В США арестованы 300 участников демонстрации против Бретта Кавано

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Сотни демонстрантов арестованы в Вашингтоне в ходе протестов против назначения Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда. В основном это женщины.

Среди задержанных - актрисы Эми Шумер и Эмили Ратаковски.

В четверг тысячи человек прошли с маршем по улицам американской столицы. Они собрались у здания апелляционного суда, где заседает судья Кавано, против которого выдвинуты обвинения в попытке изнасилования.

Затем у здания Верховного суда США прошел митинг, участники которого скандировали: "Кавано должен уйти!"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На плакате призыв к одной из сенаторов: "Сюзан Коллинз, не предавай женщин, голосуй "НЕТ""

Полицейские окружили протестовавших у здания сената, после того как те сели на землю и отказались разойтись. Еще один протест прошел у небоскреба Трамп-тауэр в Нью-Йорке.

Кавано пользуется поддержкой президента США Дональда Трампа.

Обвинения и расследование

Кавано обвиняется в попытке изнасилования 30-летней давности.

Первой обвинения против него выдвинула профессор психологии Кристина Блази Форд, за этим последовали обвинения в неподобающем поведении и развратных действиях со стороны еще двух женщин.

Сам Кавано эти обвинения категорически отвергает.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эми Шумер (в центре) была участницей демонстрации против Кавано

Президент Дональд Трамп дал указание ФБР расследовать эти обвинения до 5 октября, когда в Сенате должно состояться утверждение кандидатуры Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда США.

В четверг ситуация накалилась, поскольку республиканцы заявили, что следствие ФБР сняло с Кавано обвинения в сексуальных домогательствах, однако демократы настаивают на том, что пятидневное расследование было сделано наспех, поскольку Белый дом заранее установил ему временные рамки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Перед демонстрантами выступила сенатор Камала Харрис

Вероятность прохождения кандидатуры Кавано в Сенате возросла после того, как в четверг два сенатора, чьи голоса будут ключевыми, позитивно расценили вердикт, вынесенный расследованием ФБР.

Трудно предсказать, чем обернется это голосование, поскольку ряд сенаторов колеблются по этому вопросу, а один, как полагают, будет отсутствовать из-за свадьбы своей дочери.

Если 53-летний Кавано будет утвержден на пожизненную должность в Верховном суде США, это упрочит позиции консерваторов в коллегии судей, состоящей из 9 человек.

Эти судьи принимают окончательное решение по таким вопросам как аборты, контроль за продажей оружия и процедура голосования.