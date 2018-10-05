В США арестованы 300 участников демонстрации против Бретта Кавано
Сотни демонстрантов арестованы в Вашингтоне в ходе протестов против назначения Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда. В основном это женщины.
Среди задержанных - актрисы Эми Шумер и Эмили Ратаковски.
В четверг тысячи человек прошли с маршем по улицам американской столицы. Они собрались у здания апелляционного суда, где заседает судья Кавано, против которого выдвинуты обвинения в попытке изнасилования.
Затем у здания Верховного суда США прошел митинг, участники которого скандировали: "Кавано должен уйти!"
Полицейские окружили протестовавших у здания сената, после того как те сели на землю и отказались разойтись. Еще один протест прошел у небоскреба Трамп-тауэр в Нью-Йорке.
Кавано пользуется поддержкой президента США Дональда Трампа.
Обвинения и расследование
Кавано обвиняется в попытке изнасилования 30-летней давности.
Первой обвинения против него выдвинула профессор психологии Кристина Блази Форд, за этим последовали обвинения в неподобающем поведении и развратных действиях со стороны еще двух женщин.
Сам Кавано эти обвинения категорически отвергает.
Президент Дональд Трамп дал указание ФБР расследовать эти обвинения до 5 октября, когда в Сенате должно состояться утверждение кандидатуры Бретта Кавано на должность судьи Верховного суда США.
В четверг ситуация накалилась, поскольку республиканцы заявили, что следствие ФБР сняло с Кавано обвинения в сексуальных домогательствах, однако демократы настаивают на том, что пятидневное расследование было сделано наспех, поскольку Белый дом заранее установил ему временные рамки.
Вероятность прохождения кандидатуры Кавано в Сенате возросла после того, как в четверг два сенатора, чьи голоса будут ключевыми, позитивно расценили вердикт, вынесенный расследованием ФБР.
Трудно предсказать, чем обернется это голосование, поскольку ряд сенаторов колеблются по этому вопросу, а один, как полагают, будет отсутствовать из-за свадьбы своей дочери.
Если 53-летний Кавано будет утвержден на пожизненную должность в Верховном суде США, это упрочит позиции консерваторов в коллегии судей, состоящей из 9 человек.
Эти судьи принимают окончательное решение по таким вопросам как аборты, контроль за продажей оружия и процедура голосования.