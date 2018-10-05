Правообладатель иллюстрации OMBUDSMANRF.ORG Image caption Фото Сенцова после трех месяцев голодовки

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий в России 20-летний срок заключения, рассказал, почему прекратил голодовку. Его заявление "Новой газете" передал адвокат Дмитрий Динзе.

По утверждению Сенцова, прекратить голодовку его вынудили, не учитывая его мнения. Он прекратит голодовку с субботы, 6 октября.

"В связи с критическим состоянием моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Мое мнение при этом уже не учитывается", - говорится в его заявлении.

"Якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности, ему грозящей. Насильственное кормление будет проводится в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего дня, то есть с 6.10.18", - продолжает режиссер.

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Заставили или уговорили?

Динзе рассказал изданию "Медуза", что Сенцову пообещали "сделать из него овощ" и кормить принудительно, если он не откажется от голодовки.

"Ему дали время подумать. Если он не уйдет с голодовки с завтрашнего дня, то будет осуществлено принудительное кормление - его вывезут в реанимацию, там прикуют к кровати, вставят трубку и будут принудительно кормить", - заявил адвокат Сенцова.

"И сказали, что из него овощ сделают, - добавил он. - Овощ - это он будет просто тупо лежать на кровати с трубкой в носу или во рту".

По словам Динзе, шанс выжить для Сенцова теперь - "50 на 50". На вопрос журналиста о том, может ли он умереть, адвокат ответил: "да, абсолютно", при этом отметив, что никаких юридических шагов предпринимать не будет. "Здесь только наблюдать опять же - сможет он выйти с голодовки или нет", - заключил он.

При этом замдиректора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что Сенцову никто не угрожал, а "его уговаривали и объясняли"."Угрожать ему, конечно, никто не угрожал. Его уговаривали и объясняли. Ему просто сказали, что умереть все равно не получится никак", - сказал он радиостанции "Говорит Москва".

"Мышцы желудка и желудочно-кишечного тракта [Сенцова], они немножко атрофированы. По ним течет просто то, что течет, а они не участвуют в переваривании твердой пищи", - пояснил Максименко, говоря о программе вывода Сенцова из голодовки.

Он заявил, что состояние украинского режиссера нормальное, и на реабилитацию ему понадобится две-три недели.

"Сегодня у нас праздник. Мы спасли жизнь еще одного человека", - добавил Максименко.

145 дней голодовки

О том, что Сенцов прекратил голодовку, утром 5 октября объявил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко. По словам представителя ФСИН, для того, чтобы вывести Сенцова из голодовки, для него разработали специальную диету "лучшие диетологи Москвы".

"Я благодарю всех, кто принимал участие - и наших врачей, и врачей лабытнангской больницы, и адвокатов, которые подсказали ему, что надо жить, что жизнь продолжается. Окончательно его уговорили наши врачи, наши специалисты. И он выбрал жизнь", - рассказал он.

В разговоре с "МБХ Медиа" Максименко утверждал, что Сенцов прекратил голодовку неделю назад, хотя сам режиссер теперь заявил, что прекращает ее только с 6 октября.

По информации главы СПЧ Михаила Федотова, заявление о прекращении голодовки Сенцов написал в присутствии своих адвокатов.

Сенцов объявил голодовку 14 мая, потребовав освободить всех украинских политзаключенных из российских тюрем (себя он в этот список не включил). Он голодал 145 дней, а его жизнь тюремные медики поддерживали с помощью питательных смесей.

11 сентября сестра режиссера Наталья Каплан сообщила, что у Сенцова критическое состояние и что он написал завещание. "В то, что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве, я уже не верю", - говорилось в письме Сенцова, которое его сестра опубликовала в своем "Фейсбуке".

2 октября адвокат режиссера Дмитрий Динзе сообщил, что на фоне голодовки у Сенцова начались проблемы с печению и почками, гипоксия, а также сердечная недостаточность и заболевания нижних конечностей.

Дело Сенцова

Сенцова задержали в Симферополе в мае 2014 года по обвинению в подготовке теракта. По версии ФСБ, в ночь на 9 мая 2014 года он и еще несколько обвиняемых планировали устроить взрывы у мемориала Вечного огня и памятника Ленину в Симферополе. Фигурантов дела также обвинили в поджоге офисов отделений "Единой России" и "Русской общины Крыма". Свою вину Сенцов отрицал.

Сенцова судили в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Российское правосудие считает его гражданином России, однако сам режиссер отказался получать российский паспорт и аннексию Крыма не признал.

В августе 2015 года суд признал Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам заключения. Он отбывает срок в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе.

Летом этого года в прессе обсуждался возможный обмен Сенцова на россиян, осужденных на Украине, однако никакие переговоры по этому поводу не велись, заявляли в Кремле.