Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мэн Хунвэй стал главой Интерпола два года назад

Французская полиция начала расследование по факту исчезновения главы Интерпола Мэна Хунвэя. Неделю назад он уехал в Китай.

В полицию Лиона обратилась жена Хунвэя. Он не выходил на связь с тех пор, как уехал в Китай, сообщают источники Би-би-си в полиции. "Он исчез не во Франции", - подтверждает знакомый с этим обращением источник агентства Франс Пресс.

По данным источников издания South China Morning Post, Хунвэй находится под следствием в Китае и его доставили на допрос сразу после приземления. Неясно, какие обвинения ему предъявляют.

Интерпол заявил, что знает об исчезновении Хунвэя, и называет его "предполагаемым". "Это дело властей как Франции, так и Китая", - говорится в заявлении организации.

В Китае 64-летний Хунвэй занимает один из руководящих постов в коммунистической партии.

В Интерполе добавили, что каждодневной работой в организации, состоящей из 192 человек, занимается в основном генеральный секретарь Юрген Шток, а не президент.

В качестве президента Хунвэй руководит исполнительным комитетом, который, в свою очередь, дает указания и рекомендации Интерполу.

Мэн Хунвэй стал президентом Интерпола в ноябре 2016 года, срок его полномочий истекает в 2020 году. У него более 40 лет опыта в уголовном праве и охране правопорядка, в частности, в делах о наркоторговле, контртерроризме и пограничном контроле.

Перед назначением в Интерпол Хунвэй был заместителем министра общественной безопасности Китая. После его избрания два года назад, правозащитные группы выражали беспокойство, не станет ли после этого назначения проще преследовать политических диссидентов, которые бежали из Китая.

Хунвэй тогда заявлял, что готов сделать "все, что в его силах, на благо охраны правопорядка во всем мире". В своей речи на генеральной ассамблее Интерпола в Пекине в сентябре 2017 года он говорил о важности международного сотрудничества и борьбы с киберпреступностью.

Интерпол имеет право разместить международную "красную карточку" в отношении искомого человека. Однако у организации нет полномочий ни выдавать ордеры на арест, ни арестовывать.