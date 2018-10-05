Следствие подтвердило расследование в отношении фонда доктора Лизы

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Следственный комитет России подтвердил, что расследует дело о злоупотреблении полномочиями в фонде "Справедливая помощь Доктора Лизы", сообщает РИА Новости.

В президентском Совете по правам человека агентству сообщили, что решили проверить информацию о возбуждении дела и направили запрос в Следственный комитет. Там подтвердили, что такое расследование ведется, уточнив, что дело возбуждено "в отношении неустановленных лиц из числа руководства фонда".

В рамках уголовного дела проверяются действия главы организации, журналистки Ксении Соколовой. Отмечается, что расследование находится на особом контроле главы СКР Александра Бастрыкина, говорится в сообщении.

Сама Соколова в конце сентября в своем "Фейсбуке" назвала дело "заказным". "Мне абсолютно и доподлинно известно, что дело - заказное. Имя и звание заказчика я знаю и называла публично. Цель заказчика - моя скромная персона", - написала журналистка.

Конфликт с экс-помощницей Глинки

У Соколовой был конфликт с бывшей помощницей Елизаветы Глинки (Доктора Лизы) - Натальей Авиловой. Именно по ее заявлению расследуется дело в СКР.

Авилова была членом правления в фонде при руководстве Соколовой. Но в начале 2018 года некоторые сотрудники, включая Авилову, ушли из организации, обвинив Соколову в нанесении ущерба фонду. Ее обвиняли в увеличении своей зарплаты и расходов организации.

Соколова называла жалобы доносами и говорила о "рейдерском захвате" фонда.

В июне попечительский совет фонда советовал правлению организации досрочно прекратить полномочия Соколовой - за то, что она не предоставила финансовый отчет за 2017 год и план работы и бюджет на 2018-й. Сама Соколова с этими рекомендациями категорически не согласилась.

Неприятности с СКР

Авилова, по утверждению журналистки, прямым текстом предложила ей уйти из фонда, пообещав "большие неприятности". Они были связаны с тем, что к Соколовой якобы плохо относится генерал СКР Игорь Комиссаров.

О возбуждении дела о злоупотреблениях стало известно в августе этого года. Соколова в интервью "МБХ Медиа" связала это дело с личной неприязнью со стороны Комиссарова. По ее словам, он помогал Елизавете Глинке, но Соколову невзлюбил после одной неудачной шутки. Авилову она назвала своим "антагонистом".

В начале 2018 года Авилова стала директором нового фонда, созданного вместе с Глебом Глинкой, супругом Доктора Лизы.

Соколова возглавила фонд в начале 2017 года после смерти Елизаветы Глинки (Доктора Лизы). В декабре 2016 года Глинка погибла в катастрофе самолета минобороны Ту-154, летевшего в Сирию.