Правообладатель иллюстрации Pavel Karavashkin/Interpress/TASS Image caption Проверка Рособрнадзора на два года приостановила работу Европейского университета в Санкт-Петербурге

Сообщество "Диссернет", занимающееся поиском плагиата в диссертациях, обнаружило нарушения в работах экспертов, которых Рособрнадзор привлекает для проверки российских вузов. По итогам таких проверок аккредитаций лишились Европейский университет и "Шанинка".

"Российские вузы проверяют и аккредитуют люди, чьи профессиональные качества гораздо ниже, чем у проверяемых", - говорится в докладе "Диссернета" (есть у Би-би-си). Его авторы пришли к выводу, что полномочия по аккредитации университетов необходимо передать вузовскому сообществу - или в целом отменить госрегулирование в этой сфере.

Сетевое сообщество экспертов "Диссернет" изучило научную деятельность более 200 экспертов, привлекаемых Рособрнадзором, и обнаружило, что большинство из них либо попадались на плагиате в своих диссертациях, либо помогали защищаться людям, у которых есть некорректные заимствования в работах.

"Диссернет" проверил диссертации и научную деятельность 224-х из 2103 экспертов Рособрнадзора по аккредитации вузов. Авторы исследования пишут, что среди экспертов "ведомства широко распространены грубые нарушения академической этики".

У 183 экспертов был обнаружен один из трех признаков "непрофессионального или неэтичного поведения". Это плагиат в диссертациях, плагиат в научных статьях и участие в качестве оппонента или консультанта в защите диссертаций с плагиатом.

Некорректные заимствования в диссертациях "Диссернет" нашел у 48 экспертов (у пяти из них - по две диссертации с плагиатом), 116 экспертов Рособрнадзора уличили в том, что они участвовали в защите диссертаций с плагиатом. У 54 экспертов, по данным "Диссернета", некорректные научные публикации.

Хуже, чем ученые

"Эксперты Рособрнадзора более склонны к нарушению академических норм, чем российские ученые, - иронизируют авторы доклада. - Непрофессионализм и нечистоплотность среди экспертов Рособрнадзора особенно характерны для руководителей учебных заведений".

Одним из лидеров "списка экспертов-плагиаторов" сообщество назвало проректора Сыктывкарского государственного университета Сергея Большакова, обнаружив некорректные заимствования в его кандидатской и докторской диссертациях. Плагиат сразу в двух диссертациях сообщество нашло и у другого эксперта Рособрнадзора - ректора московского Института непрерывного образования Ларисы Цветлюк.

Большаков и Цветлюк не прокомментировали выводы "Диссернета".

"Непрофессионализм и несоблюдение этических норм экспертами Рособрнадзора подрывает доверие к проверкам, проводящимся этой организацией", - считают в "Диссернете".

За последние несколько лет Рособрнадзор отзывал аккредитацию у ведущих вузов - у Европейского университета в Санкт-Петербурге в апреле 2016 года и у Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") в июне 2018 года.

В обоих случаях претензии носили формальный характер. Руководители вузов объясняли, что проблема при оценке их деятельности заключается в критериях, которыми руководствуются эксперты.

Например, в случае с "Шанинкой" программа по направлению "юриспруденция" не получила аккредитацию из-за отсутствия "учебного зала судебных заседаний". При этом ректор школы Сергей Зуев говорил, что такой зал есть и что проверяющая комиссия его видела.

Зачем вузам нужна аккредитация

Государственная аккредитация у вуза подтверждает соответствие его деятельности федеральным государственным образовательным стандартам. Без аккредитации вуз может продолжать обучать студентов, но теряет при этом право выдавать дипломы установленного образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в армии.

Эксперты Рособрнадзора, проверяя вузы, знакомятся со всеми документами, получают право наблюдать за образовательным процессом, оценивать знания студентов и беседовать с преподавателями, отмечается в докладе "Диссернета". Эксперт, как говорится в исследовании, должен решить, насколько деятельность вуза соответствует представлениям о качественном образовании и отвечает образовательным стандартам.

Чтобы стать экспертом, достаточно иметь высшее образование и стаж в два года работы в образовательной организации. Требуется также сдать квалификационный экзамен на знание законодательства в области образования.

В "Диссернете" считают что это "незначительные барьеры". "Существующая система способствует отрицательному отбору экспертов и не создает для профессиональных ученых стимулов к участию в деятельности Рособрнадзора, - говорится в докладе. - Фактически сегодня российские вузы проверяют и аккредитуют люди, чьи профессиональные качества гораздо ниже, чем у проверяемых".

Эксперты-плагиаторы компрометируют добросовестных и профессиональных проверяющих, считают в "Диссернете".

"Надо сказать, что огромное большинство частных вузов, лишенных аккредитации, получили от Рособрнадзора по заслугам, - сказал Би-би-си соавтор доклада доктор физико-математических наук Андрей Ростовцев. - [Европейский университет и Шанинка] - это исключения из правила. Для справедливости мы должны держать в голове весь ландшафт целиком".

В Рособрнадзоре Би-би-си сообщили, что к проведению проверок в вузах ведомство не привлекает своих сотрудников, а приглашает для этого представителей образовательных и экспертных организаций. Все они "проходят специализированное обучение", подчеркивается в ответе Рособрнадзора.

Что предлагает "Диссернет"

В "Диссернете" предложили реорганизовать систему аттестации вузов. Вариант с саморегулируемыми организациями там считают неправильным, поскольку "вузовская верхушка коррумпирована" и вовлечена в "диссероделание".

В связи с этим авторы предлагают целиком отказаться от госрегулирования в сфере высшего образования и "положиться на рыночные механизмы".

Отказаться от госаккредитации вузов предлагала летом 2018 года и Высшая школа экономики (ВШЭ). Поводом тогда послужило лишение аккредитации "Шанинки", которое, как заявляли в ученом совете ВШЭ, "демонстрирует неадекватность сложившейся системы аккредитации".

Однако ректор "Шанинки" не разделяет идею об отмене госрегулирования в сфере высшего образования. "Даже в самых либеральных странах не только рынок регулирует работу вузов, там есть госконтроль", - сказал Сергей Зуев Би-би-си.

Он считает, что оценивать работу вузов должно профессиональное академическое сообщество. "Это должны быть некие университетские ассоциации, но, наверное, им нужно работать совместно с государственным аппаратом", - полагает Зуев.

С ним согласна социолог Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета Катерина Губа. "Мне трудно представить себе, чтобы преподаватель, который проводит научные исследования, сменил деятельность, чтобы проверять вузы - верны ли даты в бумажках, правильные ли шрифты, поля", - объяснила эксперт.

"Вопрос не в том, чтобы придумать критерии отбора экспертов, а в том, что надо пересмотреть систему регулирования. Критериями могли бы стать публикации преподавателей вуза в научных журналах за рубежом, количество студентов-победителей олимпиад", - подытожила Губа.