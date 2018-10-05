Смертельное селфи: почти 260 погибших за шесть лет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Селфи на краю старой фабричной трубы в Румынии, да еще на плечах другого человека - оправдан ли такой риск?

Смерть ради селфи: как показали результаты глобального исследования в 2018 году, число людей, погибших при съемках рискованных селфи в период с октября 2011 по ноябрь 2017 год, достигло 259.

В результате исследователи из Национальной библиотеки медицины США рекомендовали вводить в опасных местах запретные для селфи зоны, чтобы как-то снизить смертность.

Опасными местами они рекомендуют считать горные вершины, высотные здания, берега водоемов и прочие места, где происходит больше всего несчастных случаев.

Одними из самых распространенных причин смерти исследователи называют утопление, дорожные аварии и падения с высоты.

Часто в сводках происшествий по всему миру фигурируют также летальные исходы от ударов электричества, при контакте с опасными животными, от пожаров и огнестрельного оружия.

Так, в июле этого года 19-летний Гэвин Циммерман разбился насмерть, когда делал селфи на утесе в штате Новый Южный Уэльс а Австралии.

В сентябре Томер Франкфуртер погиб в Йосемитском национальном парке в Калифорнии, упав с высоты 250 метров при попытке сделать эффектное селфи.

Эти и другие несчастные случаи были детально проанализированы авторами исследования.

В результате они пришли к выводу, что больше всего смертельных случаев при попытке сделать селфи происходит в Индии, России, США и Пакистане, а 72,5% погибших - мужчины.

Все предыдущие исследования на эту тему базировались на данных, полученных из Википедии и "Твиттера", однако они, по словам сотрудников Национальной библиотеки медицины США, давали искаженную картину.

Новое исследование также выявило тенденцию к росту таких смертей. Если в 2011 году было зарегистрировано всего три случая, то в 2016 их было уже 98, а в 2017 - 93.

При этом исследователи указывают на то, что реальное число селфи-смертей может быть куда выше, потому что попытка сделать селфи никогда не указывается в качестве официальной причины смерти.