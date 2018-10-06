Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи на аукционе Sotheby’s

Правообладатель иллюстрации Sotheby's Image caption Впервые эта картина появилась на фасаде типографии в лондонском районе Шордич в 2002 году

Картина самого знаменитого уличного художника Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" самоуничтожилась после того, как была продана на аукционе Sotheby's в Лондоне больше чем за 1 млн фунтов.

"Девочка с воздушным шаром", одна из самый известных работ Бэнкси, была продана более чем за 1 млн фунтов стерлингов (более 1,3 млн долларов).

Выставленная на торги в Sotheby's версия была создана в 2006 году с помощью аэрографии - изображение наносится на полотно с помощью краскораспылителя по готовому трафарету.

На картине изображена девочка, тянущаяся за воздушным шариком в форме сердца.

Это была последняя работа, продававшаяся с торгов в минувшую пятницу, и она ушла за 1,042 млн фунтов (почти 1,367 млн долларов).

Однако с последним ударом молотка обрамленная в рамку картина неожиданно стала разрезаться на мелкие полоски с помощью спрятанного в раме шредера.

Бэнкси разместил на своем аккаунте в "Инстаграме" фото этого момента со словами, которые обычно произносит во время торгов аукционист: "Going, going, gone..." ("Продается, продается, продано...").

"Кажется, нас только что обэнксили", - сказал Алекс Бранзик, старший директор аукционного дома Sotheby's и глава отдела современного европейского искусства.

Любимая картина нации

Бэнкси - псевдоним британского художника, получившего известность своими сатирическими граффити, внезапно появляющимися на фасадах домов в разных городах Британии.

Его настоящее имя держится в секрете, и помимо того, что он родился и вырос в Бристоле, о нем практически ничего неизвестно.

Трюк с уничтожением картины после торгов на Sotheby's, видимо, можно расценивать как очередной выпад Бэнкси против властей и истэблишмента, хотя в последнее время некоторые его поклонники стали подозревать, что сам художник становится в их ряды.

В 2015 году он организовал в английском курортном городке Уэстон-супер-Мэр временный тематический парк развлечений Dismaland ("Мраклэнд") - своего рода антиутопическую пародию на Диснейленд.

Картина "Девочка с воздушным шаром" впервые появилась на стене типографии на Грейт Истерн стрит в лондонском районе Шордич в 2002 году, а в 2017 году в ходе голосования она была признана самым любимым британским произведением искусства, обойдя произведения Констебла, Тернера, Стаббса, Блейка и Гейнсборо.