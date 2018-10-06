СМИ: британские подростки стали мишенью российских интернет-троллей

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Кремль хотел посеять раздор между молодыми жителями западных стран, нацелившись на тинейджеров в Британии. Об этом пишет газета Times со ссылкой на американских исследователей, которые проанализировали около 3 млн твитов и других сообщений в соцсетях.

Ученые из Университета Клемсона в Южной Каролине изучали примерно 3 млн твитов, которые были опубликованы 2848 аккаунтами в "Твитере". Эти аккаунты были связаны с российским "Агентством интернет-исследований", в отношении которого США вводили санкции.

"Это хорошо финансируется и опасно"

Для исследования эксперты, на которых ссылается Times, использовали программы поиска твитов из удаленных аккаунтов, названия которых Twitter представил ранее конгрессу США.

Аккаунты в социальных сетях намеренно привлекали внимание подростков близкими для них темами. Они позиционировали себя как поклонники Гарри Поттера или использовали фото знаменитостей, таких как актриса Эмма Уотсон, пишет Times.

Тысячи молодых британцев были также охвачены финансируемым Кремлем каналом в YouTube, который пытался создать путаницу по поводу дела об отравлении в Солсбери, сообщает издание.

Газета приходит к выводу о том, что Россия также попыталась посеять панику после террористических атак в Лондоне, а также распространяла дезинформацию о "брексите" и референдуме о независимости Шотландии.

"То, что они делают, - это политическая война в промышленных масштабах, и она нацелена на всю западную демократию, - считает специалист по российской дезинформации из Университета Клемсона Даррен Линвилл. - Это хорошо финансируется, опасно и скрыто от невооруженного глаза".

Кремль против ГМО?

Кроме прочего, российская "фабрика троллей", спонсируемая Кремлем, пыталась вызвать панику, сообщая фальшивые новости о продуктах питания и воде. Множество твитов, отправленных из России, представляли генно-модифицированные продукты (ГМО) как опасные.

Аккаунты, контролируемые "фабрикой троллей", связанной с Кремлем, продвигали необоснованные утверждения о связи между ГМО и аутизмом.

Дискуссию о ГМО поддерживали более 100 тысяч аккаунтов, но особенно активны были 10 аккаунтов, которые исследователи идентифицировали как ботов, исходя из того, как часто они высказывались. Эти 10 за 60 дней произвели около 7,5% твитов, связанных с темой ГМО.

Сотни твитов о ГМО были созданы "фабрикой-троллей" из Петербурга, которую считают главной силой хакерских атак во время президентских выборов в США в 2016 году.

В марте этого года США расширили санкции против России, включив в санкционный список бизнесмена Евгения Пригожина и еще 18 человек, а также три компании, в том числе "Агентство интернет-исследований", известное как "фабрика троллей". Новые санкции были введены в соответствии с "Актом противодействия противникам Америки через санкции" (CAATSA).

Связанные с Пригожиным компании, как утверждали СМИ, финансировали "Агентство интернет-расследований".

Десятки аккаунтов также пытались вызвать беспокойство по поводу глифосата - гербицида, используемого для борьбы с сорняками. В одном из твитов говорилось: "Доктор из Массачусетского технологического института открыл связь между #глифосатом, ГМО и эпидемией аутизма". А в другом твите утверждалось, что фторид, содержащийся в воде, вызывает рак.

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В России производство ГМО-продукции запрещено, хотя ученые признали ее безопасность, говорится в заметке Times.

Одной из целей Кремля, по-видимому, было усилить разногласия между ЕС, где сопротивление ГМО было значительным, и США - ведущим разработчиком технологии ГМО.

Сообщения против ГМО - это дезинформация, направленная на дискредитацию признанной науки, сказала изданию Рене Ди Реста, специалист по дезинформации, прежде консультировавшая конгресс США.

"Подорвать доверие страны к здравоохранению, научным экспертам и исследовательским учреждениям - верный путь к дестабилизации общества", - считает она.

Twitter "делает все более активные шаги в борьбе с манипуляциями" и все чаще предупреждает их до того, как они появляются, заявили в компании.

Компания Google, владеющая YouTube, в свою очередь заявила, что любое вмешательство с помощью этой платформы неприемлемо. Компания Facebook, которая владеет "Инстаграмом", заявила, что столкнулась со "сложными противниками", в том числе с целыми государствами.

Другие обвинения в атаках

В четверг 4 октября Нидерланды, Британия и США обвинили Россию и ее военную разведку в организации хакерских атак на Организация по запрещению химического оружия, антидопинговые агентства и американскую компанию, обслуживающую атомные электростанции.

Названы имена семи подозреваемых в этих атаках - по версии западных стран, это сотрудники военной разведки, ранее известной как ГРУ.

Великобритания обвиняет ГРУ в четырех серьезных кибератаках. Среди целей хакеров, по мнению британских властей, были компании в России и Украине, Демократическая партия США и небольшая телекомпания в Британии.

Российский МИД назвал эти обвинения западной шпиономанией.