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Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора и сохранил титул чемпиона UFC по смешанным боевым искусствам (MMA). После поединка началась массовая драка.

Нурмагомедов сохранял контроль на протяжении практически всего боя. Ирландец сдался уроженцу Дагестана в четвертом раунде от удушающего приема.

Бой стал 27-й победой Нурмагомедова в его карьере при отсутствии поражений.

Сразу после конца боя в октагоне (восьмиугольный аналог ринга в MMA) российский боец набросился на спарринг-партнера Макгрегора, начались стычки членов команд спортсменов и болельщиков.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нурмагомедова вывели из зала в окружении полиции

Из-за участия в драке организаторы отказались отдать пояс чемпиона Нурмагомедову, хотя и признали его победу. Выплата гонорара Нурмагомедову была заморожена. Менеджер россиянина Ризван Магомедов был задержан после боя полицией.

На пресс-конференции после боя Нурмагомедов извинился за то, что устроил драку, добавив: "Я знаю, отец задаст мне за то, что я сделал".

"Почему все говорят об этом [о драке], а не о том, что творил и говорил Конор до боя? Он говорил о моей религии, стране, отце, он напал на автобус, что насчет этого?" - цитирует спортсмена РИА Новости.

Поединок Нурмагомедова и Макгрегора прошел в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Спортсмены боролись за титул лучшего бойца по версии организации Ultimate Fighting Championship в легком весе, то есть до 70,3 кг.

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Больше, чем бой

В течение нескольких месяцев перед боем развивался личный конфликт между Макгрегором и Нурмагомедовым, подогревавший интерес к схватке.

В апреле Макгрегор напал на автобус россиянина на подземной парковке в Нью-Йорке. Также ирландец назвал трусом отца Нурмагомедова за то, что тот сфотографировался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым (последнего Макгрегор называл "диктатором" и "безумным человеком").

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Макгрегор (справа) атаковал Нурмагомедова (слева) за день до боя - во время церемонии взвешивания

Нурмагомедов заявил. что вопреки обычаю он не будет жать руку Макгрегору в конце встречи.

"Это больше, чем просто защита титула, это не просто главный бой вечера и главный бой в UFC. Для меня это личное", - говорил уроженец Дагестана Нурмагомедов.

За день до боя, 6 октября, спортсмены прошли церемонию взвешивания, во время которой Макгрегор напал на своего будущего противника. Ирландец сперва ударил россиянина ладонями по руке, а потом попытался ударить ногой, но не смог его достать.