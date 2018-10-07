Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Популярность коалиции действующего премьер-министра Мариса Кучинскиса снизилась

Пророссийская партия "Согласие" набрала большинство голосов избирателей в Латвии, показали экзитполы.

Голосование прошло в субботу, 6 октября.

По данным соцопросов, "Согласию" удалось набрать 19,4% голосов. За ним следует проевропейское движение "Для развития/За!" (13,4%) и правое Национальное объединение (12,6%).

По предварительным результатам подсчета голосов, первое место также занимает "Согласие" с 20,4% голосов избирателей. Исходя из этого, партия может претендовать на 25 из 100 мест в Сейме, подсчитало латвийское информагентство ЛЕТА.

Ранее латвийские партии формировали коалиции друг с другом, чтобы не допустить в правительство депутатов от "Согласия". Теперь у партии, за которую голосует русскоязычное население страны, есть шанс сформировать коалицию с популистскими силами.

"Дееспособную и стабильную" коалицию без "Согласия" сформировать будет невозможно, заявил лидер партии, мэр Риги Нил Ушаков.

Недовольный избиратель

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Итоги выборов подведут в воскресенье

Нынешняя правящая коалиция премьер-министра Мариса Кучинскиса состоит из "Союза зеленых и крестьян", Национального объединения, а также партии "Единство".

Эти объединения набрали на последних выборах 29,2% голосов вместе взятые, следует из данных экзитполов.

Латвийцы недовольны тем, как действующие власти борются с коррупцией и отмыванием денег. Обе темы были в числе ключевых в ходе предвыборной кампании.

Население Латвии составляет 2,2 млн человек. Примерно для каждого четвертого из них основным языком является русский.

Латвия входит в Евросоюз и НАТО. В стране размещено контингент альянса в размере тысячи человек.

"Согласие" выступает за сохранение членства страны в обеих организациях, а также предлагает усилить экономические связи с Россией.

Окончательные результаты выборов в Сейм должны быть обнародованы в воскресенье, 7 октября. Формирование коалиции может занять несколько недель.