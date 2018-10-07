СМИ: Британия планирует кибероперации на случай агрессии Москвы
Британские военные провели учения для отработки масштабного киберудара на случай агрессивных действий России, пишет воскресное издание газеты Times со ссылкой на источники в министерстве обороны. Мощная кибератака, по плану военных, должна будет лишить Москву электроснабжения.
В министерстве, пишет газета, обеспокоены тем, что - помимо применения ядерного оружия - в распоряжении Британии имеется слишком узкий диапазон ответных мер для отражения потенциальной агрессии Москвы.
Попытки спланировать возможный сценарий конфликта с Россией привели чиновников в ужас, продемонстрировав, насколько стремительной может быть эскалация. После этого, пишет газета Sunday Times, было принято решение о наращивании наступательного потенциала киберопераций, в том числе чтобы иметь возможность нарушить работу систем энергоснабжения в Москве.
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Такие меры, как сообщили источники газете, будут приняты в следующих обстоятельствах:
- Если российские силы захватят эстонские острова в Балтийском море с целью проверки решимости НАТО ввести в действие статью 5 своего устава (Эта статья предусматривает коллективный ответ всех членов альянса на агрессивные действия против одного из членов);
- Если Россия вторгнется в Ливию, чтобы нарушить поставки нефти на Запад и спровоцировать новую волну миграции в Европу;
- Если против британских сил будут использованы "нерегулярные российские вооруженные формирования" или под угрозу будет поставлен один из новых британских авианосцев.
"Если русские потопят наш авианосец торпедой с ядерной боеголовкой, каким будет наш ответ? У нас нет никакого промежуточного варианта между потоплением их подлодки и нанесением ядерного удара по Камчатке", - цитирует газета слова высокопоставленного чиновника в министерстве обороны.
"Вот почему кибероперации имеют такое важное значение - можно сразу перейти в наступление и дать понять Москве, погасив свет в Кремле, что эскалация не в её интересах", - заявил чиновник.
В конце этой недели британские вооруженные силы в составе 5,5 тысяч военнослужащих проводят крупнейшие за последние десять лет учения, для отработки методов противодействия как российским танкам, так и гибридным операциям. Учения проводятся в Омане, в них участвуют до 200 единиц бронетехники, авиация и военно-морские силы.
У Москвы публикация Sunday Times вызвала возмущение.
"Вопрос к Великобритании: кто у них сошел с ума? Газета, сделавшая вброс прямой террористической угрозы со стороны британских властей, или британские политики, на которых ссылается газета в качестве источника террористической угрозы. Точно одно - имеет место кризис адекватности и тех, и других", - цитирует РИА Новости вице-спикера Госдумы Ирину Яровую.
"Какая-то фантасмагория в духе самых худших шпионских романов. Британский писатель Ян Флеминг со своей бондианой, что называется, отдыхает", - заявил член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.
Обвинения в кибератаках
Западные страны неоднократно обвиняли Россию в кибератаках, однако Москва последовательно отрицает эти обвинения.
В четверг 4 октября Нидерланды, Британия и США обвинили Россию и ее военную разведку в организации хакерских атак на Организация по запрещению химического оружия, антидопинговые агентства и американскую компанию, обслуживающую атомные электростанции.
Названы имена семи подозреваемых в этих атаках - по версии западных стран, это сотрудники военной разведки, ранее известной как ГРУ.
Великобритания обвиняет ГРУ в четырех серьезных кибератаках. Среди целей хакеров, по мнению британских властей, были компании в России и Украине, Демократическая партия США и небольшая телекомпания в Британии.
Российский МИД назвал эти обвинения западной шпиономанией.