СМИ: Британия планирует кибероперации на случай агрессии Москвы

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Британские военные провели учения для отработки масштабного киберудара на случай агрессивных действий России, пишет воскресное издание газеты Times со ссылкой на источники в министерстве обороны. Мощная кибератака, по плану военных, должна будет лишить Москву электроснабжения.

В министерстве, пишет газета, обеспокоены тем, что - помимо применения ядерного оружия - в распоряжении Британии имеется слишком узкий диапазон ответных мер для отражения потенциальной агрессии Москвы.

Попытки спланировать возможный сценарий конфликта с Россией привели чиновников в ужас, продемонстрировав, насколько стремительной может быть эскалация. После этого, пишет газета Sunday Times, было принято решение о наращивании наступательного потенциала киберопераций, в том числе чтобы иметь возможность нарушить работу систем энергоснабжения в Москве.

Такие меры, как сообщили источники газете, будут приняты в следующих обстоятельствах:

Если российские силы захватят эстонские острова в Балтийском море с целью проверки решимости НАТО ввести в действие статью 5 своего устава (Эта статья предусматривает коллективный ответ всех членов альянса на агрессивные действия против одного из членов);

Если Россия вторгнется в Ливию, чтобы нарушить поставки нефти на Запад и спровоцировать новую волну миграции в Европу;

Если против британских сил будут использованы "нерегулярные российские вооруженные формирования" или под угрозу будет поставлен один из новых британских авианосцев.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Новый британский авианосец "Королева Елизавета II" в Атлантике

"Если русские потопят наш авианосец торпедой с ядерной боеголовкой, каким будет наш ответ? У нас нет никакого промежуточного варианта между потоплением их подлодки и нанесением ядерного удара по Камчатке", - цитирует газета слова высокопоставленного чиновника в министерстве обороны.

"Вот почему кибероперации имеют такое важное значение - можно сразу перейти в наступление и дать понять Москве, погасив свет в Кремле, что эскалация не в её интересах", - заявил чиновник.

В конце этой недели британские вооруженные силы в составе 5,5 тысяч военнослужащих проводят крупнейшие за последние десять лет учения, для отработки методов противодействия как российским танкам, так и гибридным операциям. Учения проводятся в Омане, в них участвуют до 200 единиц бронетехники, авиация и военно-морские силы.

У Москвы публикация Sunday Times вызвала возмущение.

"Вопрос к Великобритании: кто у них сошел с ума? Газета, сделавшая вброс прямой террористической угрозы со стороны британских властей, или британские политики, на которых ссылается газета в качестве источника террористической угрозы. Точно одно - имеет место кризис адекватности и тех, и других", - цитирует РИА Новости вице-спикера Госдумы Ирину Яровую.

"Какая-то фантасмагория в духе самых худших шпионских романов. Британский писатель Ян Флеминг со своей бондианой, что называется, отдыхает", - заявил член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич.

Обвинения в кибератаках

Западные страны неоднократно обвиняли Россию в кибератаках, однако Москва последовательно отрицает эти обвинения.

В четверг 4 октября Нидерланды, Британия и США обвинили Россию и ее военную разведку в организации хакерских атак на Организация по запрещению химического оружия, антидопинговые агентства и американскую компанию, обслуживающую атомные электростанции.

Названы имена семи подозреваемых в этих атаках - по версии западных стран, это сотрудники военной разведки, ранее известной как ГРУ.

Великобритания обвиняет ГРУ в четырех серьезных кибератаках. Среди целей хакеров, по мнению британских властей, были компании в России и Украине, Демократическая партия США и небольшая телекомпания в Британии.

Российский МИД назвал эти обвинения западной шпиономанией.