Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Билеты на фестиваль в Гластонбери попыталось купить рекордное число желающих, сообщили организаторы

Билеты на музыкальный фестиваль в Гластонбери, который состоится в конце июня 2019 года, раскупили за 35 минут после их появления в продаже.

Организатор ежегодного мероприятия Эмили Ивис написала в "Твиттере", что был установлен рекорд по количеству желающих приобрести билеты, продажа которых началась в 9 утра по Лондону.

Ивис отметила, что спрос ее невероятно удивил. Также за несколько минут были распроданы билеты, включающие автобусный трансфер до места проведения фестиваля.

Все билеты проданы! Мы удивлены таким спросом, похоже, билеты попыталось купить рекордное количество людей. Спасибо вам за терпение и неворятную поддержку, а те, кто не смог купить билеты, смогут это сделать в апреле.

Многие любители музыки жаловались, что не могут попасть на сайт продажи билетов из-за перегрузки серверов.

Это я в 9 утра пытаюсь купить билеты на Гластонбери.

Я не понимаю, почему билеты не распространяются по принципу лотореи вместо всего этого кошмара.

Весной 2019 года в продажу поступят возвращенные билеты.

Фестиваль в Гластонбери 2019 года пройдет с 26 по 30 июня на ферме Уорси в графстве Сомерсет, и, как ожидается, его посетят около 200 тыс. человек.

Список исполнителей пока объявлен не был, хотя одним из вероятных хедлайнеров фестиваля неофициально называют Пола Маккартни.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Пол Маккартни неоднократно выступал на фестивале в Гластонбери

Стандартный билет на все дни мероприятия обошелся любителям современной музыки в 248 фунтов (325 долларов), плюс сбор за бронирование.

Фестиваль в Гластонбери называют крупнейшим мировым фестивалем зрелищного искусства, приводящимся на природе.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Большинство посетителей фестиваля живет в палатках

В 2018 году фестиваль не проводился. Такие перерывы случаются раз в пять-шесть лет, чтобы дать возможность отдохнуть ферме, соседней деревне и команде фестиваля.

В 2012 году еще одной причиной отмены стали Летние Олимпийские игры в Лондоне, из-за которых организаторы фестиваля не смогли бы обеспечить необходимое число полицейских, а также биотуалетов.

Спартанские условия

Фестиваль в Гластонбери проводится с 1970 года и считается одним из главных событий музыкальной жизни Британии. Каждый год его посещают тысячи меломанов со всего мира.

Большинство посетителей фестиваля живет в палатках в спартанских условиях, но готовы приезжать снова и снова, несмотря на традиционные дождь и грязь.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дождь и грязь - традиционные атрибуты фестиваля

За все время проведения мероприятия на фестивале выступали такие группы и исполнители, как Led Zeppelin, Дэвид Боуи, Элвис Костелло, The Smiths, Chemical Brothers, Massive Attack, Oasis, Pulp, Jamiroquai, The Cure, U2, Radiohead, Blur, Coldplay, Arctic Monkeys, The Killers и многие другие.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Любители современной музыки продолжат приезжать в Гластонбери, несмотря ни на что

Ситуация, когда билеты на популярные концерты и мероприятия расходятся менее чем за час, уже давно стала нормой. Не последнюю роль в этом играют профессиональные спекулянты, которые используют интернет-ботов для массовой скупки билетов.

Из-за резкой критики в августе компания Ticketmaster даже решила закрыть принадлежащие ей сервисы по перепродаже билетов на концерты и другие массовые мероприятия.

Управляющий директор Ticketmaster в Великобритании Эндрю Парсонс заявил: "Мы знаем, что фанаты устали видеть, как билеты исчезают из официальной продажи, чтобы появиться на сайтах вторичного обращения втридорога, поэтому нам пришлось принять меры".

Теперь пользователи смогут продать купленные билеты лишь по себестоимости или по меньшей цене. При этом система будет взимать с покупателя комиссию в размере 15%, чтобы покрыть расходы продавца на бронирование билетов.