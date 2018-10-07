Правообладатель иллюстрации CBS Image caption По факту аварии проводится расследование

В штате Нью-Йорк в результате ДТП с участием лимузина, в котором находились гости свадьбы, погибли 20 человек, сообщила местная полиция. 18 из них были пассажирами автомобиля, а два человека были пешеходами.

По информации полиции, днем в субботу в городе Шохари произошло столкновение двух автомобилей.

Очевидцы рассказали, что лимузин съехал с дороги и врезался в толпу пешеходов у магазина рядом с оживленным перекрестком.

Пассажиры лимузина, за исключением водителя и пассажира на переднем сиденье, по законам штата не обязаны были пристегиваться в салоне.

Пока неясно, что стало причиной аварии. Ведется расследование.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Родственники погибших приехали к месту ДТП

Водитель лимузина также погиб, отметила полиция, заявив, что имена жертв аварии будут названы после того, как будут извещены их семьи.

Корреспондент местного новостного интернет-издания Spectrum News в своем "Твиттере" поделилась фотографиями и видео с места происшествия.

На кадрах видно, как вдоль трассы, которая была закрыта для движения транспорта, стоят автомобили служб спасения.

Нахожусь на месте ужасной аварии рядом с дорогой 30А в Шохари. Похоже, один из автомобилей вылетел на обочину и врезался. Активно работают службы спасения.

На другом размещенном в "Твиттере" фото видно, что лимузин съехал с дороги и врезался в дерево.

Полиция штата: 20 подтвержденных жертв в аварии с участием лимузина.

По сообщениям местных СМИ, в результате инцидента пострадали несколько человек, которые находились возле входа в магазин.

"Я услышала громкий удар и увидела, что на парковке рядом с Apple Barrel [название магазина и кафе] было много людей. Затем я услышала крики", - рассказала местная жительница.

Представитель полиции штата Нью-Йорк Ричард О'Брайен сообщил, что расследование пока находится на начальной стадии, и отметил, что к процессу подключены разные полицейские подразделения, включая специалистов по идентификации тел погибших.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полицейские перекрыли трассу

Национальный совет по безопасности на транспорте сообщил, что также отправил собственную группу для расследования ДТП с лимузином.

В полиции сообщили, что для родственников пострадавших была открыта горячая линия.

Место аварии, как сообщается, находится в холмистой местности, и лишь совсем недавно власти из соображений безопасности запретили проезд грузового транспорта по некоторым участками дороги.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил: "Я испытываю огромную печаль из-за 20 человек, которые погибли в ужасной катастрофе. Я присоединяюсь ко всем жителям штата Нью-Йорк, которые оплакивают погибших и разделяю невыразимую скорбь, которую испытывают родные и близкие".