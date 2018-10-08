Правообладатель иллюстрации AFP/TVN TELEVISION Image caption 30-летняя журналистка вела программу на местном канале

Тело журналистки со следами ударов по голове и удушения нашли в парке. В своей последней программе Маринова рассказывала о коррупционных схемах, которые раскрыли ее коллеги.

Тело 30-летней Виктории Мариновой обнаружили в воскресенье. У женщины забрали телефон, ключи от машины и очки. Она была частично раздета и, как установило следствие, изнасилована.

По словам премьер-министра Болгарии Бойко Борисова, у следствия много улик. Поимка преступника, заявил он, - вопрос времени.

Следствие отрабатывает все версии, включая и связанные с журналистской работой Мариновой. Международные организации потребовали от властей как можно быстрее наказать виновных.

"Шокирован ужасным убийством журналистки-расследователя Виктории Мариновой в Болгарии", - написал в "Твиттере" представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир.

Он добавил имя Мариновой в список известных журналистов, убитых в ЕС с начала 2017 года. Теперь в этом списке четыре имени.

Маринова была ведущей программы "Детектор" на болгарском телеканале TVN. Она освещала тему коррупции и рассказывала о злоупотреблениях при реализации проектов, финансируемых ЕС.

Преступная схема

Гостями последней программы Мариновой были журналисты Димитар Стоянов и Аттила Биро, которые за несколько дней до этого, как они утверждают, стали свидетелями массового вывоза и уничтожения документов из офисов компании-консультанта, специализирующейся на выборе подрядчиков для реализации европейских проектов.

10 сентября болгарское издание "Буйвол", где работали Стоянов и Биро, в рамках финансируемой ЕС серии журналистских расследований опубликовало материал о коррупционных схемах, в которых, как утверждалось, участвовали местные бизнесмены, политики и даже, как было сказано, российские олигархи.

Журналисты утверждают, что в центре схемы - консультационная компания, которая находит подрядчиков для инвестиционных проектов Евросоюза в Болгарии.

Эта фирма, считают они, экономит на материалах и работах, составляет подложные сметы для инвесторов, выплачивает взятки чиновникам местных администраций, а неизрасходованные деньги выводит в офшоры.

В расследовании также названо имя российского бизнесмена, бывшего президента крупной нефтедобывающей компании и бывшего члена Совета Федерации.

Уничтожение документов

13 сентября Стоянову и Биро позвонил информатор и рассказал, что из офиса фирмы уже два дня вывозят документы. Журналисты приехали на место и увидели, как из ворот здания выезжают закрытые белые грузовики.

Проследовав за одним из них, Стоянов и Биро попали на пустырь, где, как они утверждают, увидели гору горящих документов в пластиковых пакетах.

Кто-то вызвал полицию, журналистов задержали и отвезли в полицейский участок города Перник.

Пресс-карты не помогли: полицейские сняли с них наручники только через час, после чего, как утверждают журналисты, еще долго не давали никому позвонить. Всего Стоянов и Биро провели в участке около семи часов.

Собственник портала "Буйвол" Асен Йорданов в беседе с Ассошиэйтед пресс заявил, что считает убийство Мариновой предупреждением журналистам.

"Смерть Виктории - это жестокое убийство, это казнь. Это было что-то вроде предупреждения", - сказал он.

В ОБСЕ обещают тщательно следить за расследованием.

Четвертый журналист

Виктория Маринова стала четвертым журналистом, убитым в странах ЕС с начала 2017 года.

В августе прошлого года шведская журналистка Ким Вааль была убита изобретателем Петером Мадсеном на борту принадлежавшей ему подводной лодки.

В октябре мальтийская журналистка Дафна Каруана Галиция погибла в результате взрыва, уничтожившего ее автомобиль.

В октябре словацкого журналиста-расследователя Яна Куцяка вместе с его невестой Мартиной Куснировой нашли застреленными с близкого расстояния в их доме в деревне Велка Мача, что примерно в 65 км к востоку от Братиславы. Куцяку и Куснировой было по 27 лет.

В ежегодном рейтинге свободы прессы организации "Репортеры без границ" Болгария в этом году опустилась на 111 место - самое низкое среди стран ЕС.