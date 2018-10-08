Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Нурмагомедов (справа) сохранял контроль на протяжении практически всего боя

Скандальная потасовка после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора стала одним из самых обсуждаемых событий в мире смешанных единоборств. Эксперты и фанаты продолжают спорить о том, кто был прав и виноват в этом конфликте.

Накануне в Лас-Вегасе Нурмагомедов победил Макгрегора и сохранил титул чемпиона UFC по смешанным боевым искусствам (MMA). После поединка российский боец вылез за пределы октагона и набросился на спарринг-партнера Макгрегора.

Началась массовая драка между членами команд двух бойцов, в которой участвовали в том числе друзья Хабиба, бойцы ММА Зубайра Тухугов и Эседулла Эмирагаев.

Из-за драки организаторы отказались вручить Нурмагомедову пояс чемпиона, хотя и признали его победу. Выплата гонорара российскому спортсмену также была заморожена.

Сбежавший губернатор

Позднее Нурмагомедов извинился за то, что устроил драку, добавив: "Я знаю, отец задаст мне за то, что я сделал".

Отец и тренер российского бойца Абдулманап Нурмагомедов и правда пообещал применить к сыну "жесткие санкции" за неспортивное поведение.

"На первом месте должна быть дисциплина. Ты делаешь все, что хочешь, в октагоне. За пределами его есть женщины, дети и посторонние люди", - отметил Абдулманап Нурмагомедов в интервью "Известиям".

Однако родительскими наставлениями дело может не ограничиться.

Как полагает первый российский чемпион UFC Олег Тактаров, американскую визу Нурмагомедова могут аннулировать, и тогда спортсмен больше не сможет выступать на турнирах UFC в США.

"Странно видеть такой уровень организации в Лас-Вегасе. Охрана действовала просто ужасно. Неужели эта куча здоровых мужиков не могла остановить Хабиба и не дать ему перепрыгнуть через сетку? Думаю, теперь в Америке Хабиб больше драться не будет", - сказал Тактаров "Известиям".

По его мнению, сейчас Нурмагомедов стал "плохим парнем", поражение которого мечтают увидеть все.

Аналогичные опасения высказал и президент UFC Дана Уайт, который полагает, что российского бойца может ждать штраф и, возможно, даже лишение титула.

"У Хабиба проблемы, большие проблемы. Ему надо беспокоиться не из-за меня. А из-за штата Невада. Блин, сегодня здесь был губернатор штата. Губернатор! И ему пришлось убегать из здания. Убегать… Конечно, это очень плохо", - сказал Уайт.

Трештоки и оскорбления

Спортивный промоутер Владимир Хрюнов считает, что всему виной стали правила и традиции UFC, которые поощряют острые словесные пикировки между спортсменами перед боями.

"Я считаю, что нужно запретить UFC в той форме, в которой эта организация продвигает и пропагандирует себя. Посмотрите так называемые трештокинги перед боями - это же оседает в головах у зрителей, многие из которых дети, и это уже проникло в Россию", - цитирует Хрюнова "Спорт-Экспресс".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Нурмагомедов обвинял своего соперника в серьезных оскорблениях в свой адрес

Некоторые спортсмены и эксперты отмечают, что команда Макгрегора активно провоцировала Нурмагомедова на конфликт как до, так и во время поединка.

Комментатор UFC Джо Роган утверждает, что спарринг-партнер ирландского бойца Диллон Дэнис выкрикивал оскорбления в адрес россиянина, чем в итоге и вывел его из себя.

"Диллон активно оскорблял Хабиба. Он что-то кричал ему, провоцировал, а потом Хабиб перепрыгнул через клетку и атаковал его. Я не мог поверить своим глазам", - рассказывает Роган.

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз хоть и принес извинения за поведение своего подопечного, но тоже рассказал о провоцирующем поведении ирландца и его команды.

"Это не тот способ, которым мы хотели отпраздновать победу с таким доминированием. Но когда вы говорите о стране, семье, религии и пытаетесь "убить" кого-либо, как говорили ребята Конора, это игра в дерьмо", - написал Абдельазиз в своем "Инстаграме".

Об оскорблениях в свой адрес со стороны Макгрегора ранее заявлял и сам Хабиб.

"Не понимаю, почему люди говорят о том, как я выпрыгнул из клетки. Как насчет того, что он говорил о моей религии, моей стране, моем отце?" - сказал Нурмагомедов на пресс-конференции после боя.

Тем не менее в США поведение Нурмагомедова вызвало шквал раздраженных комментариев. Например, бывший временный чемпион UFC Колби Ковингтон в своем "Твиттере" резко обругал россиянина и заявил, что такое поведение отбрасывает ММА на 20 лет назад.

Обозреватель издания USA Today Мартин Роджерс отметил, что таким выходкам не место в спорте и назвал поведение Хабиба "жалким, неэтичным и жестоким".

Ирландский боец, в свою очередь, ограничился коротким комментарием: в своем "Твиттере" Макгрегор лишь написал, что уже ждет реванша с Хабибом.

Праздник со стрельбой

Победу Нурмагомедова особенно бурно отмечали в родном регионе бойца - в Дагестане. В соцсетях появились десятки видеозаписей, на которых видно, как дагестанцы выходят на улицы с флагами и танцуют лезгинку прямо посреди проезжей части.

По данным портала Lifenews, в центре Махачкалы была задержана группа молодых людей, которая решила отметить победу Хабиба выстрелами из пистолета.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сотни фанатов Хабиба Нурмагомедова вышли на улицы Махачкалы

Тюменский новостной портал 72.ru опубликовал видеоролик одного из местных фанатов Нурмагомедова, который прыгнул в фонтан в торговом центре города, объявив, что делает это "за Хабиба".

Среди зрителей поединка были и совладельцы группы "Сумма", братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, подозреваемые в хищении 2,5 млрд рублей из бюджета. Как рассказал РБК член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, Магомедовым удалось посмотреть трансляцию поединка в СИЗО, и они передавали ему поздравления.

Врио главы минспорта Дагестана Магомед Магомедов заявил, что власти региона уже планируют увековечить имя Нурмагомедова, назвав в его честь новый спортзал в Махачкале.

В соцсетях победа Нурмагомедова не только вызвала ожесточенные споры, но и стала поводом для шуток. Пользователи смеялись не только над самим поединком и его последствиями, но и над тем, что бой начался ранним утром по московскому времени.

Пропустить Twitter пост , автор: @D0CT0EBCKNN из-за того что пришлось в воскресенье вставать в такую ранищу чувствую себя теперь как конор макгрегор — Митя Достоевский (@D0CT0EBCKNN) 7 октября 2018 г.

Особую популярность в сетях получила фотография, на которой российский боец перелезает через стену октагона: она быстро превратилась в мем.