Хабиб Нурмагомедов устроил потасовку после боя с Макгрегором. Что теперь будет?
Скандальная потасовка после боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора стала одним из самых обсуждаемых событий в мире смешанных единоборств. Эксперты и фанаты продолжают спорить о том, кто был прав и виноват в этом конфликте.
Накануне в Лас-Вегасе Нурмагомедов победил Макгрегора и сохранил титул чемпиона UFC по смешанным боевым искусствам (MMA). После поединка российский боец вылез за пределы октагона и набросился на спарринг-партнера Макгрегора.
Началась массовая драка между членами команд двух бойцов, в которой участвовали в том числе друзья Хабиба, бойцы ММА Зубайра Тухугов и Эседулла Эмирагаев.
Из-за драки организаторы отказались вручить Нурмагомедову пояс чемпиона, хотя и признали его победу. Выплата гонорара российскому спортсмену также была заморожена.
Сбежавший губернатор
Позднее Нурмагомедов извинился за то, что устроил драку, добавив: "Я знаю, отец задаст мне за то, что я сделал".
Отец и тренер российского бойца Абдулманап Нурмагомедов и правда пообещал применить к сыну "жесткие санкции" за неспортивное поведение.
"На первом месте должна быть дисциплина. Ты делаешь все, что хочешь, в октагоне. За пределами его есть женщины, дети и посторонние люди", - отметил Абдулманап Нурмагомедов в интервью "Известиям".
Однако родительскими наставлениями дело может не ограничиться.
Как полагает первый российский чемпион UFC Олег Тактаров, американскую визу Нурмагомедова могут аннулировать, и тогда спортсмен больше не сможет выступать на турнирах UFC в США.
"Странно видеть такой уровень организации в Лас-Вегасе. Охрана действовала просто ужасно. Неужели эта куча здоровых мужиков не могла остановить Хабиба и не дать ему перепрыгнуть через сетку? Думаю, теперь в Америке Хабиб больше драться не будет", - сказал Тактаров "Известиям".
По его мнению, сейчас Нурмагомедов стал "плохим парнем", поражение которого мечтают увидеть все.
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Аналогичные опасения высказал и президент UFC Дана Уайт, который полагает, что российского бойца может ждать штраф и, возможно, даже лишение титула.
"У Хабиба проблемы, большие проблемы. Ему надо беспокоиться не из-за меня. А из-за штата Невада. Блин, сегодня здесь был губернатор штата. Губернатор! И ему пришлось убегать из здания. Убегать… Конечно, это очень плохо", - сказал Уайт.
Трештоки и оскорбления
Спортивный промоутер Владимир Хрюнов считает, что всему виной стали правила и традиции UFC, которые поощряют острые словесные пикировки между спортсменами перед боями.
"Я считаю, что нужно запретить UFC в той форме, в которой эта организация продвигает и пропагандирует себя. Посмотрите так называемые трештокинги перед боями - это же оседает в головах у зрителей, многие из которых дети, и это уже проникло в Россию", - цитирует Хрюнова "Спорт-Экспресс".
Некоторые спортсмены и эксперты отмечают, что команда Макгрегора активно провоцировала Нурмагомедова на конфликт как до, так и во время поединка.
Комментатор UFC Джо Роган утверждает, что спарринг-партнер ирландского бойца Диллон Дэнис выкрикивал оскорбления в адрес россиянина, чем в итоге и вывел его из себя.
"Диллон активно оскорблял Хабиба. Он что-то кричал ему, провоцировал, а потом Хабиб перепрыгнул через клетку и атаковал его. Я не мог поверить своим глазам", - рассказывает Роган.
Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдельазиз хоть и принес извинения за поведение своего подопечного, но тоже рассказал о провоцирующем поведении ирландца и его команды.
"Это не тот способ, которым мы хотели отпраздновать победу с таким доминированием. Но когда вы говорите о стране, семье, религии и пытаетесь "убить" кого-либо, как говорили ребята Конора, это игра в дерьмо", - написал Абдельазиз в своем "Инстаграме".
Об оскорблениях в свой адрес со стороны Макгрегора ранее заявлял и сам Хабиб.
"Не понимаю, почему люди говорят о том, как я выпрыгнул из клетки. Как насчет того, что он говорил о моей религии, моей стране, моем отце?" - сказал Нурмагомедов на пресс-конференции после боя.
Тем не менее в США поведение Нурмагомедова вызвало шквал раздраженных комментариев. Например, бывший временный чемпион UFC Колби Ковингтон в своем "Твиттере" резко обругал россиянина и заявил, что такое поведение отбрасывает ММА на 20 лет назад.
Обозреватель издания USA Today Мартин Роджерс отметил, что таким выходкам не место в спорте и назвал поведение Хабиба "жалким, неэтичным и жестоким".
Ирландский боец, в свою очередь, ограничился коротким комментарием: в своем "Твиттере" Макгрегор лишь написал, что уже ждет реванша с Хабибом.
Праздник со стрельбой
Победу Нурмагомедова особенно бурно отмечали в родном регионе бойца - в Дагестане. В соцсетях появились десятки видеозаписей, на которых видно, как дагестанцы выходят на улицы с флагами и танцуют лезгинку прямо посреди проезжей части.
По данным портала Lifenews, в центре Махачкалы была задержана группа молодых людей, которая решила отметить победу Хабиба выстрелами из пистолета.
Тюменский новостной портал 72.ru опубликовал видеоролик одного из местных фанатов Нурмагомедова, который прыгнул в фонтан в торговом центре города, объявив, что делает это "за Хабиба".
Среди зрителей поединка были и совладельцы группы "Сумма", братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, подозреваемые в хищении 2,5 млрд рублей из бюджета. Как рассказал РБК член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, Магомедовым удалось посмотреть трансляцию поединка в СИЗО, и они передавали ему поздравления.
Врио главы минспорта Дагестана Магомед Магомедов заявил, что власти региона уже планируют увековечить имя Нурмагомедова, назвав в его честь новый спортзал в Махачкале.
В соцсетях победа Нурмагомедова не только вызвала ожесточенные споры, но и стала поводом для шуток. Пользователи смеялись не только над самим поединком и его последствиями, но и над тем, что бой начался ранним утром по московскому времени.
Особую популярность в сетях получила фотография, на которой российский боец перелезает через стену октагона: она быстро превратилась в мем.