Правообладатель иллюстрации Family handout/ CBS Image caption Эрин и Шейн Макгауэн (слева) и Эми и Аксель Стинбург поженились в июне

Аварию со свадебным лимузином в штате Нью-Йорк власти США назвали самым тяжелым происшествием на транспорте в Соединенных Штатах за последние девять лет. В ней погибли 20 человек, включая две супружеские пары, поженившиеся четыре месяца назад.

Эми и Аксель Стинбург, сыгравшие свадьбу в июне, праздновали день рождения Эми. Они пригласили 16 друзей и родственников в поездку по местным винодельням и пивоварням.

Водитель лимузина по неизвестной пока причине потерял управление автомобилем.

Среди погибших - еще одна молодая пара, также отпраздновавшая свадьбу в июне - Эрин и Шейн Макгауэн.

Погибли и три сестры Эми Стинбург, им было от 30 до 35 лет.

"Они были красивыми, задорными девушками. Впереди у них была вся жизнь", - сказала их тетя Барбара Дуглас.

Брат погибших девушек сказал, что сестры были очень близки, их даже прозвали "четыре мушкетера".

Как произошла авария?

Как следует из свидетельских показаний, белый лимузин, ехавший на скорости около 95 км/час, не остановился на светофоре, выехал на перекресток, сбив припаркованную возле магазина машину, и вылетел в придорожную канаву.

Припаркованная машина, в которую врезался лимузин, влетела в двух пешеходов. Они, как и 18 человек в лимузине, погибли.

Трагедия произошла недалеко от городка Скохари в штате Нью-Йорк днем в субботу.

Правообладатель иллюстрации Family handout Image caption Слева направо: Элисон Кинг, Эбби Джексон, Мэри Дайсон и Эми Стинбург

Власти заявляют, что по количеству жертв это - самая тяжелая авария на транспорте в стране с 2009 года, когда под Баффало в штате Нью-Йорк разбился самолет Colgan Air Flight 3407. Авиакатастрофа унесла жизни 50 человек.

Родственник одной из жертв рассказал, что лимузин 2001 года выпуска арендовали вместо автобуса, на котором группа намеревалась отправиться в тур по винодельням и пивоварням, отметив таким образом 30-летие Эми.

Он рассказал газете Washington Post, что одна из погибших незадолго до аварии послала сообщение о том, что лимузин был в ужасном состоянии.

"Не передать, как люблю тебя"

В своем последнем посте в "Фейсбуке", датированным 3 октября, Эми Стинбург благодарила мужа за то, что он такой добрый и любящий.

"Просто хочу сказать Акселю Стинбургу, что передать не могу, как я тебя люблю!", - пишет она.

Брат Акселя Рич Стинбург также погиб в этой автокатастрофе. Как следует из вебсайта на котором собираются средства на его похороны, у Рича осталась маленькая дочь.

Среди других погибших - Роберт и Мэри Дайсон, которые поженились девять лет назад. У них остался общий сын.

Погиб и шафер со свадьбы Стинбургов Мэтью Кунс вместе со своей девушкой Саванной Берсис. Среди погибших значится еще одна пара: Патрик Кушинг и Аманда Халс, они встречались два года.

На онлайн-площадке для сбора денег для детей Эбигейл и Адама Джексона, также погибших, к понедельнику было собрано 57 тыс. долларов.

"Адам и Эбби были потрясающими родителями девочек и ушли слишком рано", - говорится на странице сбора денег. Там отмечается, что оба ребенка младше пяти лет.

Что было с лимузином?

Пока неясно, почему водитель лимузина потерял управление, и почему в этой аварии так много жертв. Ответов на эти вопросы нет.

Некоторые считают, что лимузин был модифицирован и удлинен, и это повлияло на безопасность его эксплуатации.

Это не первая авария с подобными лимузинами, которые обычно арендуют кампании для различных юбилеев, свадеб и праздников.

В 2015 году в винодельческом регионе на Лонг Айленде разбился похожий лимузин, погибли четыре подружки невесты. Следователи штата Нью-Йорк тогда начали расследовать случаи нерегламентированных модификаций лимузинов.

Выяснилось, что такие лимузины делаются из распиленных надвое машин, к которым приделываются дополнительные панели. В результате нарушается стабилизация кузова, он лишается важных элементов, обеспечивающих защиту пассажиров при авариях, а часто - и боковых подушек безопасности.

Во многих европейских странах подобные модификации автомобилей признаны опасными и запрещены.

Глава американского Национального совета по безопасности на транспорте Дебора Херсман в комментарии CBS News назвала такие лимузины "машинами Франкенштейна".