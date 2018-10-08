СМИ: Кокорина и Мамаева заподозрили в нападении на чиновников в кафе

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Александр Кокорин (слева) и Павел Мамаев выступали за сборную России по футболу

Двое чиновников министерства промышленности и торговли России пострадали в результате конфликта в ресторане в центре Москвы, сообщили в ведомстве. По данным СМИ, в инциденте могут быть замешаны бывшие игроки сборной России по футболу Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Пострадавшие - директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ", уточнили в министерстве.

"По факту случившегося пострадавшие уже обратились с заявлением в полицию. Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Залина Корнилова.

Ранее Интерфакс со ссылкой на источник сообщил, что правоохранительные органы проверяют информацию о конфликте с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, в котором пострадал федеральный чиновник.

"В кафе на Арбате между футболистами Кокориным, Мамаевым и чиновником федерального ведомства возник словесный конфликт, в ходе которого спортсмены словесно оскорбили госслужащего и ударили его по лицу", - сказал собеседник агентства.

По его словам, информация о случившемся поступила по линии "скорой помощи".

Источник РИА Новости в правоохранительных органах также сообщил, что в заявлении пострадавших в конфликте указаны фамилии Мамаева и Кокорина.

Кокорин и Мамаев ранее выступали за национальную сборную Россию по футболу, однако в команду для участия в чемпионате мира, прошедшем этим летом, они не вошли.

В настоящее время Кокорин играет за клуб "Зенит", а Мамаев - за "Краснодар". Накануне в Санкт-Петербурге между этими командами состоялся матч, который завершился победой хозяев (2:1).

Кокорин и Мамаев летом 2016 года уже становились героями скандала. Тогда в сети появилось видео с вечеринки в Монте-Карло, на котором футболисты курят кальян и под звуки гимна России пьют шампанское стоимостью 500 долларов за бутылку. Это произошло вскоре после вылета сборной России с чемпионата Европы и вызвало негативную реакцию общественности.

Тогдашний министр спорта и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко говорил, что футболисты портят имидж российского спорта.