Лавров о высланных "хакерах ГРУ": "Ничего тайного в поездке в Гаагу не было"

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в поездке в Гаагу российских граждан, обвиняемых Нидерландами в попытках кражи файлов о МН-17 и атаки на ОЗХО, не было ничего секретного.

"Ничего тайного в поездке российских специалистов в Гаагу в апреле этого года не было. Это была рутинная поездка, они не прятались, ни когда селились в гостиницу, ни когда прилетели в аэропорт, ни когда посещали наше посольство", - сказал Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Италии (цитата по РИА Новости).

По словам Лаврова, россиян задержали, ничего не объяснив, не дали связаться с российским посольством и попросили уехать. Это выглядело как недоразумение, сказал министр.

"Но прошло полгода, и в сентябре, где-то три недели назад, в голландской прессе была сделана утечка о том, что эти люди занимались кибершпионажем, и мы тут же заинтересовавшись этим развитием событий, пригласили посла Нидерландов в министерство иностранных дел и поинтересовались деталями, фактами в отношении той утечки, которая была сделана в средствах массовой информации. Нам ничего вразумительного сказано не было", - отметил Лавров.

Задержание в Гааге

На прошлой неделе министерство обороны Нидерландов сообщило, что в апреле из страны выслали четырех сотрудников российских спецслужб, пытавшихся взломать компьютерную сеть штаб-квартиры Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. ОЗХО участвует в расследовании химических атак в Сирии и отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Голландское минобороны назвало имена высланных: Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников. По данным голландской военной разведки, все четверо являются сотрудниками 5-го главного центра специальной службы ГРУ.

У одного из подозреваемых был изъят ноутбук, который, по данным минобороны Нидерландов, использовался в Малайзии, чтобы получить несанкционированный доступ к файлам о катастрофе рейса MH-17 в Донбассе.

В ходе совместной пресс-конференции представитель Великобритании заявил, что сотрудники той же воинской части атаковали сети министерства иностранных дел Британии вскоре после отравления Сергея Скрипаля в марте этого года.

У одного из подозреваемых, как сообщается, была обнаружена квитанция на такси от Несвижского переулка, где располагается здание ГРУ, до аэропорта Шереметьево.

Как выяснила Би-би-си, по меньшей мере, двое россиян, упомянутых министерством обороны Нидерландов, могли быть связаны с ГРУ местом жительства.

В МИД России тогда назвали "шпиономанией" обвинения Нидерландов в адрес России в ее причастности к попытке кибератаки на ОЗХО.