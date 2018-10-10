Аварийная посадка "Суперджета" в Якутске: версия Росавиации

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Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия", выкатившийся в ночь на среду со взлетно-посадочной полосы в Якутске, эксплуатировался с неработающим реверсивным устройством, заявили в Росавиации. При этом экипаж, по данным ведомства, получил от наземных служб неверную информацию о состоянии ВПП.

Реверс - устройство двигателя, создающее обратную тягу, обычно оно применяется при посадке для торможения самолета и укорочения длины пробега.

В ночь на среду самолет SSJ100 с 91 человеком на борту, выполнявший рейс по маршруту Улан-Удэ - Якутск, после приземления выкатился за пределы полосы на ее реконструируемый участок. В результате удара об уступ у самолета подломились основные стойки шасси, воздушное судно получило серьезные повреждения.

Все пассажиры и экипаж покинули борт по надувному трапу. Четыре человека обратились за медицинской помощью, к счастью, обошлось без опасных травм.

В связи с происшествием аэропорт был закрыт с 03:20 до 10:30 по местному времени.

Гололед, короткая полоса, без реверса

Как заявила в среду вечером Росавиация, "самолет RRJ-95B RA-89011 эксплуатировался с отложенной неисправностью - деактивировано реверсивное устройство двигателя №2".

Как отмечает ведомство, выполнение посадки с деактивированными реверсами двигателей допускается при коэффициенте сцепления не ниже 0,4. Согласно информации, которая была передана экипажу воздушного судна о состоянии взлетно-посадочной полосы - с коэффициентом сцепления 0,45 - посадка допускалась.

"Однако при проведении после авиационного события оценки состояния искусственного покрытия на ВПП-23L был зафиксирован гололед, … что может свидетельствовать о ненадлежащем поддержании в эксплуатационном состоянии элементов летного поля аэродромной службой аэропорта "Якутск", - заявляет Росавиация.

С мая 2018 года в аэропорту Якутска идет реконструкция летного поля, в связи с чем действующая взлетно-посадочная полоса укорочена примерно на треть. Ранее некоторые пассажиры, прибывающие в Якутск, жаловались на недостаточно мягкую посадку, связанную, по их мнению, с реконструкцией ВПП.

В июне этого года гендиректор АО "Аэропорт Якутск" Николай Местников заявил, что условия в главной воздушной гавани Якутии позволяют самолетам садиться в обычном режиме.

"Мы предусмотрели всё, чтобы пассажиры не чувствовали неудобств во время реконструкции, оставив необходимую длину рабочей полосы. Способ посадки выбирает командир судна, авиакомпания. Боингу 737 700 при максимальной посадочной массе (65 300 кг) нужно 1 000 м, Сухому-Суперджету при максимальной посадочной массе (41 000 кг) - 1 600 м. А рабочая длина нашей полосы сегодня, куда могут садиться самолеты, повторюсь, 2 248,53 м. Этого абсолютно достаточно!" - цитирует его издание sakhatime.ru.