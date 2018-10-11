ДТП в Чувашии: столкнулись фура и микроавтобус, 12 человек погибли

Число погибших в результате столкновения фуры и микроавтобуса в Чувашии возросло до 12-ти, семь человек получили ранения, сообщают в МЧС и МВД республики.

Ранее сообщалось об 11 погибших. По данным МЧС, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Авария произошла около 19:10 мск на 647 километре трассы М7 в Чебоксарском районе. "Столкнулись грузовик и пассажирский "Фиат", который следовал из Канаша в Москву", - сообщил Интерфаксу источник в экстренных службах.

В пресс-службе ГИБДД России сообщили ТАСС, что водители грузовика и микроавтобуса живы, в настоящее время им оказывается медицинская помощь.

По предварительным данным МВД, причиной аварии стал выезд грузовой машины на встречную полосу.

Заметка дополняется.