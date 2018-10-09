Правообладатель иллюстрации VK.COM/Mariya Motuznaya

Индустриальный районный суд Барнаула согласился вернуть в прокуратуру дело Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме и оскорблении чувств верующих из-за мемов, которые она сохраняла на своей странице "ВКонтакте". О возврате дела ходатайстовали и сторона обвинения, и сторона защиты.

С ходатайством о возврате дела в прокуратуру выступил в суде адвокат Мотузной Алексей Бушмаков. Ранее защита Мотузной предоставила суду ходатайство о прекращении уголовного дела, однако суд отказался его удовлетворять, пишет "Медиазона".

По утверждению Бушмакова, следствие не выяснило мотивы и умысел Мотузной, а также не подтвердило факт того, что она хотела нанести ущерб конституционному строю страны. Кроме того, сказал адвокат, следствие не проанализировало, были ли в действиях его подзащитной признаки общественно-опасной деятельности.

Он также настаивает на малозначительности действий Мотузной, так как ее сохраненные картинки не привели ни к каким последствиям.

Поддержать Мотузную в суд пришли рэпер Хаски и его менеджер Андрей Орехов.

Поправки Путина

3 октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, предполагающий частичную декриминализацию статьи 282 УК РФ об экстремизме. В частности, Путин предположил не привлекать к уголовной ответственности за однократные деяния, которые не представляют серьезной угрозы для безопасности страны.

Уголовное дело, согласно поправкам Путина, предлагается возбуждать только в том случае, если в течение года человек уже совершал аналогичное правонарушение и был за него привлечен к административной ответственности.

Путин предложил внести поправки как в уголовный кодекс (УК), так и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Если законопроект примут, то в КоАП также появится статья о "Возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства".

По этой административной статье Путин предложил наказывать нарушителей штрафом в размере от 10 до 20 тысяч рублей, обязательными работами на срок до 100 часов или административным арестом до 15 суток.

Не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности по 282-й статье УК "является обоснованным", отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Дела о репостах

Количество уголовных дел, возбужденных по статье об экстремизме, в том числе в отношении тех, кто делал репосты в социальных сетях, резко выросло в этом году. Дело 23-летней барнаульской студентки Марии Мотузной, которая несколько лет назад сохранила на своей странице "ВКонтакте" несколько мемов, показавшихся следователям "экстремистскими", вызвало наибольший резонанс.

Мотузная рассказала о том, что стала обвиняемой по делу об экстремизме и об оскорблении чувств верующих в июле этого года в своем "Твиттере". По ее словам, 8 мая к ней домой пришли с обыском, изъяли компьютер и телефон, а потом отвезли на допрос, на котором показали ей скриншоты картинок - мемов на религиозную тему и мемов, в которых идет речь о темнокожих, которые она сохраняла к себе на страницу в 2015 году.

Основанием для возбуждения дело в отношении Мотузной стали заявления студенток алтайского филиала Российской академии народного хозяйства Дарьи Исаенко и Анастасии Битнер. По их же заявлению было возбуждено уголовное дело против студента Алтайского краевого колледжа культуры Даниила Маркина. Он также обвиняется в экстремизме из-за мемов на религиозную тему "ВКонтакте".