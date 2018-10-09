СМИ: в Москве арестован совладелец банка, в котором пропали деньги футболистов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дмитрий Кириченко и Евгений Алдонин поздравляют Дмитрия Сычева с забитым голом во время отборочного матча с Люксембургом перед ЧМ-2006

Таганский суд Москвы арестовал на два месяца совладельца и бывшего председателя правления банка "Замоскворецкий" Илью Бударина, сообщает газета "Коммерсант". Он несколько лет находился в розыске как предполагаемый организатор хищения 2,5 млрд у вкладчиков банка, среди которых были известные российские футболисты.

Бударина задержали случайно, пишет издание. Его источники сообщили, что сотрудник дорожной полиции остановил "Мерседес", за рулем которого находился банкир, за незначительное нарушение, проверил документы водителя и "пробил его по розыскным базам".

Выяснилось, что Бударин несколько лет находился в федеральном розыске по подозрению в мошенничестве в крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

За четыре года расследования дела Бударин успел отрастить бороду, а также сменить имя на Аума Параманувича Пурушу, пишет газета.

В переводе с санскрита слово "пуруша" переводится как человек, однако в индуистской философии это более многозначное понятие, означающее "первочеловека". В индуистской мифологии пуруша - это мифическое существо, из частей тела которого была создана вселенная, верховные боги, а также четыре основных сословия (варны).

Как пишет "Коммерсант", банкир поменял свои паспортные данные еще в августе 2014 году, однако продолжал пользоваться водительскими правами на имя Бударина. Источники издания отмечают, что после смены имени банкир практически перестал прятаться.

Теперь следствие предъявило ему обвинение в растрате средств банка в особо крупном размере (часть 4 статьи 160 УК) уже Ауму Пуруше.

По версии следствия, незадолго до краха банка его совладелец вместе с заместителем руководителя допофиса банка "Даев" Ириной Павловой (по данным МВД, она находится в Грузии) выдавали сомнительные займы физическим лицам, которых следователи считают фиктивными.

Как считают источники "Коммерсанта", проценты по выплатам банк обеспечивал за счет привлечения средств новых клиентов, фактически превратив кредитную организацию в финансовую пирамиду.

Обманутые футболисты

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере полиция возбудила в 2014 году после отзыва у банка лицензии. Общая сумма претензий со стороны вкладчиков банка составила почти 2,5 млрд рублей.

Среди обманутых вкладчиков банка оказались, в частности, российские футболисты Дмитрий Кириченко, Андрей Каряка, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сычев, Юрий Никифоров, Евгений Алдонин и Ролан Гусев.

Суммарный ущерб, нанесенный им, составляет более 12 млн долларов, писал "Коммерсант".

По данным собеседников издания, в банке футболистам пообещали выплачивать до 40% годовых, и действительно в течение нескольких лет это делали, за счет чего суммы размещенных депозитов постоянно увеличивались.

Что известно о банке?

Банк "Замоскворецкий", входивший в топ-400 по размеру активов, приостановил платежи физлицам в начале мая 2014 года. К концу июня в финорганизации выстроились очереди на получение средств, а часть клиентов обратились в суд. "Денег просто нет", - говорили в банке.

Сайт "Банки.ру" писал, что в июне 2014 года Бударин встречался с обеспокоенными вкладчиками, в то время как сотрудники "выносили из помещений картины".

В конце июня 2014 года ЦБ лишил "Замоскворецкий" лицензии в связи с его неспособностью платить по обязательствам и недостоверностью отчетности. В марте 2015 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ)оценило недостачу средств в банке в 1,9 млрд рублей.

В июле 2017 года АСВ подало иск к бывшим руководителям "Замоскворецкого", в том числе к Бударину. Сумма претензий АСВ составляет 851 млн рублей.

Агентство сообщало, что перед отзывом лицензии владельцы банка выдавали "заведомо невозвратные, необеспеченные кредиты" компаниям и физлицам, которые не вели хозяйственной деятельности и не владели имуществом.

АСВ пыталось наложить арест на имущество акционеров банка на сумму в 284 млн рублей, но суд отказал.