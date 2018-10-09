Правообладатель иллюстрации Vitaly Timkiv/TASS Image caption На долю Магомедовых в НМТП претендовала "Роснефть", сообщали в "Транснефти"

Бизнесмены Зиявудин и Магомед Магомедовы, арестованные весной 2018 года, продали долю в группе "Новороссийский морской торговый порт" госкомпании "Транснефть" за 750 млн долларов. После ареста предпринимателей сообщалось, что на их долю также претендовала "Роснефть".

"Транснефть" купила у "Суммы" бизнесменов Зиявудина и Магомеда Магомедовых 50% кипрской Novoport Holding, которая контролирует 50,1% акций группы "Новороссийский морской торговый порт". На открытии торгов акции НМТП подорожали почти на 10,7% до 7,2 рубля.

Ранее "Сумма" и "Транснефть" владели Novoport Holding на паритетных началах. Кроме того, до сделки госкомпания владела 10,5% НМТП через свою "дочку". Еще одним крупным акционером порта является Росимущество, которому принадлежит 20% акций.

После завершения сделки доля "Транснефти" в НМТП увеличится до 60,6%. Сумма сделки составила 750 млн долларов, уточняется в пресс-релизе (50,2 млрд рублей по курсу Центробанка на 9 октября). На закрытии торгов 8 октября пакет акций НМТП в 25% стоил 31 млрд рублей, то есть стоимость сделки оказалась на 60% выше.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Serebryakov/TASS Image caption Братья Магомедовы арестованы по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей

"За восемь лет нашего совместного с "Транснефтью" управления порт достиг высоких операционных и финансовых​ результатов, и полагаем, что на сегодняшний день "Транснефть" является для него единственно верным контролирующим акционером", - сообщила группа "Сумма".

Арест сорвал переговоры

Группа "Сумма" еще с начала года вела с "Транснефтью" переговоры о продаже своей доли НМТП. В феврале Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку.

Но переговоры были сорваны в результате ареста братьев Магомедовых в конце марта. Их подозревают в хищении 2,5 млрд рублей бюджетных средств, которые, по версии следствия, были выведены на счета подконтрольных бизнесменам офшорных компаний.

Вместе с Магомедовыми был арестован Артур Максидов, гендиректор компании "Интэкс", подрядчика по строительству стадиона "Арена Балтика" в Калининграде.

Предполагается, что следствие расследует хищение средств при строительстве этого стадиона. Зиявудин Магомедов заявлял в суде, что категорически не согласен с обвинениями, а его брат не имеет отношения к группе "Сумма".

Несмотря на приостановку переговоров, интерес "Транснефти" к покупке пакета сохранился, говорил глава госкомпании Николай Токарев в апреле. При этом он признавал, что сделка может сорваться вообще.

Была ли "Роснефть"

В конце апреля в контексте переговоров о продаже доли Магомедовых в НМТП несколько раз упоминалась "Роснефть". 23 апреля советник главы "Транснефти" Игорь Демин заявил, что переговорщик "Суммы" предложил закрыть сделку с некоторым дисконтом "ввиду сложившихся обстоятельств".

"В качестве дополнительного аргумента этот представитель сказал, что к ним с аналогичным предложением уже обращалась "Роснефть", - добавил тогда Демин.

Информацию об участии в переговорах "Роснефти" в тот же день опровергли "Сумма" и сама "Роснефть". В пресс-релизе нефтекомпании сообщалось, что "Роснефть" обычно не комментирует "провокации пресс-службы "Транснефти".

"Транснефть, насколько известно, собиралась приобрести у группы "Сумма" актив по цене, в несколько раз превышающей его стоимость при приобретении. Считаем, что "Транснефть" должна решать свои проблемы сама", - говорилось в сообщении.

Через несколько дней об участии "Роснефти" в этом процессе сообщил уже сам Токарев. "Что касается предложения "Суммы" в приобретении пакета в адрес известной компании, то я могу подтвердить официально, что генеральный директор "Суммы" Лейла Маммедзаде сообщила о том, что такой контакт был, и они такое предложение "Роснефти" делали", - говорил глава "Транснефти" 27 апреля.

"Роснефть" еще шесть лет назад претендовала на долю в НМТП, на который приходится почти четверть перевалки нефтепродуктов среди российских морских портов. В феврале 2012 года Игорь Сечин, занимавший на тот момент пост вице-премьера, написал Владимиру Путину (занимал пост премьер-министр) письмо с просьбой продать государственные 25% НМТП напрямую "Роснефти".

В октябре 2013 года Сечин, уже ставший главой "Роснефти", снова написал Путину с просьбой продать "Роснефти" 20% порта в Новороссийске.

Сечин против Токарева?

В сентябре 2016 года "Медуза" опубликовала расследование редактора Центра по исследованию коррупции и организованной преступности Романа Шлейнова, в котором говорилось, что противоречия между Токаревым и окружением Сечина обострились как раз после попытки "Роснефти" купить долю в НМТП.

Правообладатель иллюстрации Kolbasov Aleksandr/TASS Image caption Николай Токарев и Игорь Сечин в 2009 году на открытии части трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан"

Игорь Сечин и Николай Токарев не сходятся во мнениях по нескольким вопросам.

С 2014 года "Роснефть" активно противится попыткам "Транснефти" повысить тарифы на прокачку нефти. Нефтекомпании удалось добиться снижения тарифа на транспортировку нефти через Казахстан в Китай. Токарев называл это решение "абсолютно необоснованным".

В конце 2016 года "Роснефть" отказалась продлевать с "Транснефтью" контракт и через суд потребовала пересмотреть методику расчетов остатков нефти в трубопроводах. Нефтекомпания полагала, что "Транснефть" могла себе каждый год присваивать 0,7 млн тонн нефти в виде технических издержек.

Николай Токарев признавал, что у двух компаний есть разногласия. "Они почему-то считают, что все должны ориентироваться на интересы в первую очередь "Роснефти". Нам до сих пор остается неясным, почему за счет "Транснефти" надо решать проблемы "Роснефти", - говорил Токарев в начале января 2018 года.