Кокорин и Мамаев избили не только чиновника. Возбуждено еще одно дело

Правообладатель иллюстрации KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images Image caption Незадолго до драки с начальником департамента минпромторга Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей Первого канала

Полиция возбудила еще одно уголовное дело по факту инцидента с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщают СМИ. Их подозревают в избиении водителя ведущей Первого канала. Накануне футболисты вступили в потасовку с чиновником минпромторга, Кокорин ударил его стулом по голове.

Утром во вторник пресс-служба московской полиции сообщила о возбуждении уголовного дела по статье "побои" после произошедшего накануне дорожного конфликта.

"В дежурную часть отдела МВД России по Пресненскому району поступило заявление от 36-летней женщины, проживающей в Подмосковье. Она пояснила, что на пересечении улиц 2-я Брестская и Большая Садовая несколько неизвестных разбили стекло и повредили заднюю дверь принадлежащего ей автомобиля "Мерседес", а также нанесли телесные повреждения водителю автомобиля", - говорится в сообщении ГУ МВД по Москве.

Фамилии нападавших в сообщении не приводятся. Женщина, которая подала заявление - ведущая Первого канала Ольга Ушакова. Она подтвердила агентству Интерфакс, что ее водителя избили, но отказалась говорить о деталях случившегося. Имена футболистов она не упоминала.

Однако источники российских информагентств Интерфакс и РИА Новости утверждают, что нападавшие - футболисты "Зенита" Александр Кокорин и "Краснодара" Павел Мамаев. Как пишет "Московский комсомолец", у мужчины диагностированы черепно-мозговая травма и перелом носа, он госпитализирован.

Инцидент произошел в понедельник около восьми часов утра - незадолго до происшествия в кофейне, где компания футболистов вступила в конфликт с главой департамента автопрома и железнодорожного машиностроения минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным.

В понедельник вечером заместитель гендиректора "НАМИ" Андрей Гармай в разговоре с изданием "Чемпионат" опроверг то, что Гайсин стал жертвой побоев и назвал это "враньем и фейковой информацией".

Однако позже он разослал журналистам письмо, в котором попросил исправить его комментарий и сообщил, что Пак и Гайсин "в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь".

В интервью "Коммерсант FM" адвокат Пака Геннадий Удудян заявил, что урегулирование конфликта в досудебном порядке исключено, и пообещал добиваться перевалификации статьи на более тяжкую - "хулиганство".

10 лет дружбы

Если верить хэштэгу в "Инстаграме" Кокорина, в понедельник они с Мамаевым отмечали 10 лет дружбы. За день до этого "Зенит" и "Краснодар" встречались в матче чемпионата России в Петербурге. Мамаев забил гол с пенальти, но выиграл "Зенит", в котором во втором тайме на поле вышел Кокорин.

Жена Павла Мамаева Алана в разговоре со "Спорт-Экспрессом" предположила, что футболисты во время инцидента были пьяны.

Кокорин и Мамаев летом 2016 года уже становились героями скандала. Тогда в сети появилось видео с вечеринки в Монте-Карло, на котором футболисты курят кальян и под звуки гимна России пьют шампанское стоимостью 500 долларов за бутылку.

Это произошло вскоре после вылета сборной России с чемпионата Европы и вызвало негативную реакцию общественности. Тогдашний министр спорта и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко говорил, что футболисты портят имидж российского спорта.

Нынешний министр спорта Павел Колобков, комментируя инцидент, напомнил, что Кокорин и Мамаев сейчас не вызываются в сборную и, видимо, "уже никогда не будут". "Полагаю, владельцы клубов, которые они представляют, тоже сделают выводы", - добавил министр.

Реакция клубов

Оба клуба выпустили заявления по поводу инцидента. "Руководство клуба осуждает участие игрока Александра Кокорина в сегодняшнем инциденте. Мы рассчитываем, что правоохранительные органы проведут расследование и вынесут соответствующее решение", - сообщили в "Зените".

"Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует, - говорится в заявлении клуба. - Но в настоящий момент руководство "Зенита" и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повел себя отвратительно".

"Краснодар" выпустил более жесткое заявление. Во вторник клуб сообщил, что изучает возможности аннулирования контракта с Мамаевым и применит к нему все возможные штрафные санкции.

"В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов. Но мы сделаем всё, чтобы этого добиться", - сказано в заявлении клуба.

Поведение Кокорина и Мамаева в ближайшее время будет рассмотрено комитетом по этике Российского футбольного союза, написал в "Твиттере" член исполкома РФС Игорь Лебедев.

Инцидент прокомментировали и в Кремле. "Безусловно, как и вся страна, мы на это обратили внимание. Сами видели достаточно неприятные видеокадры, которые были опубликованы", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предположив, что правоохранительным органам "не составит никакого труда выяснить обстоятельства этого дела".