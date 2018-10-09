Bellingcat рассказал, как выяснил имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей

Правообладатель иллюстрации Bellingcat Image caption По данным Bellingcat, настоящая фамилия Александра Петрова - Мишкин

Исследовательская группа Bellingcat огласила детали своего расследования о личности второго подозреваемого в отравлении в Солсбери.

В понедельник в британском парламенте группа Bellingcat заявила, что подозреваемый в отравлении Скрипалей, въехавший в Британию по паспорту на имя Александра Петрова, на самом деле - офицер ГРУ Александр Мишкин.

Как рассказал представитель Bellingcat Христо Грозев, Мишкин вырос в поселке Лойга в Архангельской области. По данным расследователей, а в 2003 или 2004 году он окончил Военно-медицинскую академию (ВМА) имени Кирова в Петербурге, его узнали два бывших студента - при этом его одногруппники говорить о Мишкине отказались.

При этом "Фонтанка" ранее утверждала, что как минимум до 2001 года Мишкин проходил срочную службу в армии, а Би-би-си выяснила, что в здании рядом с академией (которое сами расследователи называют общежитием ВМА) он был зарегистрирован как минимум до 2007 года.

В Bellingcat не смогли с уверенностью сказать, когда именно Мишкина могло завербовать главное управление российского генштаба (более известно как ГРУ), но не позднее 2010 года он переехал в Москву. Bellingcat утверждает, что Мишкин участвовал в спецоперациях в Приднестровье, в Западной Европе и на Украине. Официально это не подтверждено.

Грозев добавил, что в 2014 году Мишкин предположительно стал героем России. При этом представитель Bellingcat признал, что знают об этом только со слов односельчан героя расследования. В частности, они утверждали, что у бабушки Мишкина есть его фотография с церемонии награждения - но сами журналисты этого фото не видели.

Грозев пояснил, что расследователи отталкивались от опубликованной британскими СМИ утечки о том, что настоящее имя "Петрова" - Александр.

Путем сопоставления информации из различных баз данных они нашли номер городского человека, который оказался связан с восемью людьми. Как выяснилось, все они были зарегистрированы в здании, которое журналисты считают неофициальным общежитием ВМА - оно находится рядом с академией и комнаты там снимают в основном ее студенты.

После этого в базе ГИБДД удалось найти машину Мишкина, адрес регистрации которой совпадает с адресом штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе в Москве. Затем Bellingcat удалось получить копию паспорта Мишкина, рассказал Грозев. Расследователи написали нескольким сотням людей, окончившим ВМА в 2001-2007 годах, и два человека сообщили, что знают Мишкина.

В его родном селе сотруднику Bellingcat личность Мишкина подтвердили семь человек. Местные жители также рассказали, что бабушка Мишкина была первым врачом в поселке и у нее есть фото внука со звездой Героя России и с Владимиром Путиным.

Лойга - маленький населенный пункт, ближайший крупный город - Котлас - в 110 километрах. Шоссейных дорог с твердым покрытием в поселке нет, а добраться до Лойги можно только по железной дороге или по автомобильным зимникам в холодное время года.

Би-би-си ранее выяснила, что родители Мишкина - Евгений и Татьяна Мишкины - зарегистрировали брак в 1978 году в Лойге, но в середине 1990-х переехали в поселок Ломоватка. Отец Мишкина работал в местных лесозаготовительных предприятия. В июле ему исполнилось 63 года.

Русской службе Би-би-си удалось поговорить с жителями поселка, которые узнали Мишкина по фото. "[Александр Мишкин] после 11-го класса в военное поступил, только не знаю где, ну а потом пошел по специальности. Лет как 15 я его уже не видел, он вроде в Москве живет", - рассказал Би-би-си житель Лойги Денис Краснов, учившийся с ним в школе.

Как выяснила Би-би-си, по состоянию на 2007 год Мишкин был зарегистрирован в доме 12 на улице Академика Лебедева в Петербурге. По данным Google, это здание рядом с Военно-медицинской академией (ВМА).

ВМА - основной российский центр профессиональной подготовки военных врачей. В академии шесть факультетов подготовки военнослужащих и один факультет подготовки и усовершенствования гражданских врачей. Среди шести военных есть факультет подготовки врачей для военно-морского флота.

По данным Bellingcat, после окончания академии Мишкин как военный врач получил звание старшего лейтенанта. Уже в первой половине 2010-х Мишкин сменил адрес регистрации на здание на Хорошевском шоссе в Москве, где располагается штаб-квартира главного управления генштаба России (бывшее ГРУ).

Выводы британской полиции

Британские полиция и прокуратура пришли к выводу, что "Петров" и "Боширов" прибыли в Британию 2 марта, были в Солсбери 4 марта (день отравления Скрипалей), обработали ручку двери их дома боевым отравляющим веществом и в тот же день вернулись в Россию рейсом "Аэрофлота".

Фамилии и имена, как считает британская полиция, были вымышленными, но заграничные паспорта - настоящие.

Британский премьер Тереза Мэй, обращаясь 5 сентября к парламенту, заявила, что, по данным британских спецслужб, Петров и Боширов - кадровые сотрудники "российской военной разведки, известной как ГРУ".

В Кремле категорически отвергали версию британского правительства о сотрудниках ГРУ "Петрове" и "Боширове", отравивших Скрипалей.

Герой России Чепига

По данным Bellingcat и The Insider, настоящее имя другого обвиняемого в покушении на Скрипалей - Анатолий Чепига, и он - герой России.

Британские власти официально не комментируют новые результаты расследования Bellingcat и The Insider, однако, по информации Би-би-си, в полиции не ставят под сомнение достоверность идентификации личности "Боширова".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла публикации о биографии "Боширова" вбросом и продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что произошло в Солсбери.