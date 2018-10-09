Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли
Президент США Дональд Трамп принял отставку постпреда страны при ООН Никки Хейли.
На встрече в Белом доме Трамп заявил, что Хейли покинет свой пост в конце года и что ее отставка готовилась заранее. При этом он отметил, что Хейли может вернуться в администрацию на другую позицию.
"Выбирай, что хочешь", - сказал президент США, принимая Хейли в Овальном кабинете.
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"Она сказала мне шесть месяцев назад, что, может быть, в конце года захочет отдохнуть", - рассказал Трамп. Работу Хейли на посту постпреда США при ООН Трамп назвал "невероятной".
Хейли ответила, что для нее это была "честь всей жизни". Она также добавила, что не собирается участвовать в президентских выборах 2020 года и будет поддерживать Трампа.
Ранее в своем "Твиттере" Трамп анонсировал "большое объявление", которое сделает "со своим другом" Хейли.
Издание Axios, первым сообщившее об отставке Хейли, писало, что ее уход стал сюрпризом для администрации Трампа.
Хейли была назначена постпредом США при ООН в январе 2017 года.
В 2010 году Хейли, родившаяся в семье индийских иммигрантов-сикхов, была избрана на должность губернатора Южной Каролины и стала самым молодым губернатором штата в США.
В ходе предвыборной кампании в США она признавалась, что не является поклонницей Трампа и во время республиканских праймериз сначала поддерживала Марко Рубио, а затем Теда Круза.
Тем не менее Трамп назначил своего критика постпредом в ООН.
В декабре 2017 года Хейли заявила, что женщины, которые обвиняли Трампа в сексуальных притеснениях до того, как он стал президентом, "должны быть услышаны". "Любая женщина, считающая, что она подверглась насилию или жестокому обращению, имеет полное право высказаться", - говорила она в интервью Си-би-эс.