Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли

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Президент США Дональд Трамп принял отставку постпреда страны при ООН Никки Хейли.

На встрече в Белом доме Трамп заявил, что Хейли покинет свой пост в конце года и что ее отставка готовилась заранее. При этом он отметил, что Хейли может вернуться в администрацию на другую позицию.

"Выбирай, что хочешь", - сказал президент США, принимая Хейли в Овальном кабинете.

"Она сказала мне шесть месяцев назад, что, может быть, в конце года захочет отдохнуть", - рассказал Трамп. Работу Хейли на посту постпреда США при ООН Трамп назвал "невероятной".

Хейли ответила, что для нее это была "честь всей жизни". Она также добавила, что не собирается участвовать в президентских выборах 2020 года и будет поддерживать Трампа.

Ранее в своем "Твиттере" Трамп анонсировал "большое объявление", которое сделает "со своим другом" Хейли.

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 октября 2018 г.

Издание Axios, первым сообщившее об отставке Хейли, писало, что ее уход стал сюрпризом для администрации Трампа.

Хейли была назначена постпредом США при ООН в январе 2017 года.

В 2010 году Хейли, родившаяся в семье индийских иммигрантов-сикхов, была избрана на должность губернатора Южной Каролины и стала самым молодым губернатором штата в США.

В ходе предвыборной кампании в США она признавалась, что не является поклонницей Трампа и во время республиканских праймериз сначала поддерживала Марко Рубио, а затем Теда Круза.

Тем не менее Трамп назначил своего критика постпредом в ООН.

В декабре 2017 года Хейли заявила, что женщины, которые обвиняли Трампа в сексуальных притеснениях до того, как он стал президентом, "должны быть услышаны". "Любая женщина, считающая, что она подверглась насилию или жестокому обращению, имеет полное право высказаться", - говорила она в интервью Си-би-эс.