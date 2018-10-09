Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Корней Макаров не признал вину в умышленном причинении вреда здоровью со смертельным исходом

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к одному году и 11 месяцам ограничения свободы Корнея Макарова, обвиняемого по делу о смертельном инциденте в московском парке Горького летом 2017 года.

Его признали виновным по статье "причинение смерти по неосторожности", но освободили в зале суда в связи с отбытием наказания под стражей во время предварительного следствия.

В срок наказания Макарову был зачтен период его нахождения под арестом "из расчета один день в СИЗО за два дня ограничения свободы", пояснила пресс-секретарь суда Лиана Ахмедова.

Суд также взыскал с Макарова 2 млн рублей в пользу родителей погибшего. Потерпевшие заявляли исковые требования о возмещении морального вреда по 5 млн рублей каждый.

Адвокат Макарова Артем Миняйчев в беседе с ТАСС уточнил, что обвинение его подзащитному было переквалифицировано. Ранее Макаров обвинялся по более тяжкой статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть" (ч. 4 ст. 111 УК РФ), по которой ему грозило до 15 лет лишения свободы. Вину в совершении умышленного преступления он не признал.

Смерть в парке Горького

Инцидент, в результате которого погиб 29-летний петербуржец Станислав Думкин, произошел в ночь на 13 августа. Как сообщал Следственный комитет, неизвестные лица, "используя формальный повод", вступили с молодым человеком в конфликт, переросший в драку. СМИ писали, что нападавшим не понравилось то, как был одет Думкин.

Петербуржец, получивший травму головы, спустя неделю умер в больнице, не приходя в сознание.

Позднее следствие установило личность человека, ударившего Думкина. Им оказался 22-летний житель Москвы Корней Макаров - сын актера Сергея Макарова, снявшегося в эпизодической роли в телесериале "Интерны". 30 августа молодой человек был взят под стражу.

Адвокаты Макарова просили переквалифицировать обвинение на менее тяжкую статью и приводили данные экспертизы, согласно которой смерть Думкина наступила в результате травмы, полученной при падении на асфальт. Макаров нанес Думкину один удар в челюсть и покинул территорию парка вместе с друзьями, не подозревая о последствиях, утверждала защита.

Произошедшее в парке Горького встревожило общественность. Администрацию парка обвиняли в недостаточной заботе о безопасности посетителей и критиковали за то, что она долго не комментировала ситуацию.