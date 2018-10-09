Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ночные службы памяти убитой журналистки прошли по всей Болгарии

Болгарская полиция задержала мужчину в связи с убийством журналистки Виктории Мариновой.

Ее тело нашли в минувшую субботу в городе Руcе на севере Болгарии. Перед убийством журналистку изнасиловали.

Полиция сообщила, что задержанный - гражданин Румынии и Молдовы украинского происхождения.

По словам главы полиции Русе Теодора Атансова, мужчину задержали на 24 часа для допроса.

"У нас есть задержанный, чье алиби мы проверяем, но пока мы не можем сказать, что у нас есть подозреваемый. Работа с задержанным продолжается", - сообщает агентство Рейтер.

Ранее городской прокурор Георгий Георгиев сообщил, что Маринову несколько раз сильно ударили по голове и задушили. У нее украли телефон, ключи от машины и очки.

Пока неясно, связано ли убийство журналистки с ее профессиональной деятельностью.

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Маринова была ведущей программы "Детектор" на болгарском телеканале TVN. Она освещала тему коррупции и рассказывала о злоупотреблениях при реализации проектов, финансируемых ЕС.

Гостями последней программы Мариновой были журналисты Димитар Стоянов и Аттила Биро, которые за несколько дней до этого, как они утверждают, стали свидетелями массового вывоза и уничтожения документов из офисов компании-консультанта, специализирующейся на выборе подрядчиков для реализации европейских проектов.

По сообщению Ассошиэйтед Пресс, болгарская прокуратура начала расследование возможного мошенничества.

Виктория Маринова стала четвертым журналистом, убитым в странах ЕС с начала 2017 года.

В августе прошлого года шведская журналистка Ким Вааль была убита изобретателем Петером Мадсеном на борту принадлежавшей ему подводной лодки.

В октябре мальтийская журналистка Дафна Каруана Галиция погибла в результате взрыва ее автомобиля.

В октябре словацкого журналиста-расследователя Яна Куцяка вместе с его невестой Мартиной Куснировой нашли убитыми в их доме неподалеку от Братиславы. В начале октября власти Словакии заявили, что убийство раскрыто.

В ежегодном рейтинге свободы прессы организации "Репортеры без границ" Болгария в этом году опустилась на 111 место - самое низкое среди стран ЕС.