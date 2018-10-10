Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Власти штата Флорида предупреждают, что жизнь людей на пути урагана находится под угрозой

На западную часть американского штата Флорида надвигается ураган "Майкл". По мере продвижения он усилился до 4-й категории, власти называют его чрезвычайно опасным.

Скорость ветра внутри урагана достигает 210 километров в час, и ожидается, что он достигнет побережья к полудню по местному времени (16 часов по Гринвичу).

Более 370 тысяч человек на предполагаемом пути урагана поручили указание эвакуироваться.

Ураган "Майкл" начался как тропический шторм. Из-за вызванных им ливней и затоплений в Центральной Америке погибли не менее 13 человек. Власти Флориды, Алабамы и Джорджии объявили чрезвычайное положение.

Четырехметровая волна

Национальный центр контроля за ураганами в Майами называет "Майкл" чрезвычайно опасным ураганом.

Центр предупреждает об опасном для жизни штормовом нагоне воды, чрезвычайно сильном ветре и особо сильных дождях в северо-восточной части Мексиканского залива.

"Майкл" также может набрать силу до того, как он достигнет побережья. Штормовой нагон воды может достигать четырех метров.

На данный момент "Майкл" движется на север со скоростью в 20 километров в час.

Ураган четвертой категории может валить деревья и нанести серьезный ущерб даже крепко построенным домам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жители города Порт-Сент-Джо готовятся к удару стихии

Ожидается, что сила ветра "Майкла" уменьшится после того, как он достигнет суши и станет продвигаться над юго-восточной частью США.

Губернатор Флориды Рик Скотт назвал этот ураган чудовищным и призвал всех жителей штата прислушиваться к рекомендациям властей.

Hurricanes A guide to the world's deadliest storms Hurricanes are violent storms that can bring devastation to coastal areas, threatening lives, homes and businesses. Hurricanes develop from thunderstorms, fuelled by warm, moist air as they cross sub-tropical waters.

Warm air rises into the storm. Air swirls in to fill the low pressure in the storm, sucking air in and upwards, reinforcing the low pressure. The storm rotates due to the spin of the earth and energy from the warm ocean increases wind speeds as it builds. When winds reach 119km/h (74mph), it is known as a hurricane - in the Atlantic and Eastern Pacific - or a typhoon in the Western Pacific. "Everybody has a plan until they get punched in the face. Well, we're about to get punched in the face."

Florida Mayor Bob Buckhorn, ahead of Hurricane Irma (2017) The central eye of calmer weather is surrounded by a wall of rainstorms.

This eyewall has the fastest winds below it and violent currents of air rising through it. A mound of water piles up below the eye which is unleashed as the storm reaches land.

These storm surges can cause more damage from flooding than the winds. "Urgent warning about the rapid rise of water on the SW FL coast with the passage of #Irma's eye. MOVE AWAY FROM THE WATER!"

Tweet from the National Hurricane Center The size of hurricanes is mainly measured by the Saffir-Simpson scale - other scales are used in Asia Pacific and Australia. Winds 119-153km/h

Some minor flooding, little structural damage.

Storm surge +1.2m-1.5m Winds 154-177km/h

Roofs and trees could be damaged.

Storm surge +1.8m-2.4m Winds 178-208km/h

Houses suffer damage, severe flooding

Storm surge +2.7m-3.7m Hurricane Sandy (2012) caused $71bn damage in the Caribbean and New York Winds 209-251km/h

Some roofs destroyed and major structural damage to houses.

Storm surge +4m-5.5m Hurricane Ike (2008) hit Caribbean islands and Louisiana and was blamed for at least 195 deaths Winds 252km/h+

Serious damage to buildings, severe flooding further inland.

Storm surge +5.5m Hurricane Irma (2017) caused devastation in Caribbean islands, leaving thousands homeless "For everyone thinking they can ride this storm out, I have news for you: that will be one of the biggest mistakes you can make in your life."

Mayor of New Orleans Ray Nagin ahead of Hurricane Gustav, 2008 Click arrow to proceed Loading ... Swipe to progress Go back to start

"Я хочу сказать четко - штормовой нагон воды, угрожающий нашему побережью, может быть смертоносным. Не игнорируйте предупреждения местных властей - этот шторм может унести вашу жизнь. Мы можем вновь построить ваш дом, но вернуть вам жизнь мы не сможем. Если вам сказали эвакуироваться, УЕЗЖАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО", - написал губернатор в своем "Твиттере".

Несмотря на официальные предупреждения, власти заявляют, что призыву эвакуироваться последовали пока очень немногие.

В районе, которому угрожает "Майкл" закрыты школы и государственные учреждения.

Губернатор Флориды также откомандировал 2500 служащих национальной гвардии для проведения спасательных работ.

Южную и Северную Каролину ожидают сильные дожди.

В сентябре на оба штата обрушился шторм "Флоренс".

Губернатор Северной Каролины Рой Купер сказал, что понимает, что люди еще не оправились от "Флоренс", но призвал всех серьезно отнестись к надвигающемуся "Майклу".

Синоптики в Алабаме предупреждают о возможности формирования торнадо.

Ураганы - частое явление во Флориде, но северо-западная часть штата не испытывала ничего подобного уже более десяти лет.

Правообладатель иллюстрации AFP

От "Майкла" уже пострадала Центральная Америка. Ассошиэйтед пресс сообщает, что из-за сильных ветров и наводнений в Гондурасе погибли шесть человек, еще четверо в Никарагуа и трое в Сальвадоре.

В понедельник "Майкл" по касательной задел западную часть Кубы, где выпало около 30 сантиметров осадков.

Нефтяные платформы в Мексиканском заливе эвакуированы. Пять подобных платформ отбуксированы в более безопасное место.