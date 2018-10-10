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Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов признал, что в партии существуют проблемы с выплатой зарплат сотрудникам. Ранее о финансовых проблемах эсеров написала газета "Коммерсант".

В партии действительно есть проблемы с выплатой зарплаты, заявил Миронов, отметив однако, что "такие проблемы иногда возникают, но ничего катастрофического здесь нет".

По словам лидера "Справедливой России", финансовые трудности партии отчасти связаны с тем, что партия не стала выдвигать своего кандидата на президентских выборах, которые прошли в марте этого года.

"Несправедливость в том, что наша партия, поддержав президента, ничего не получила, - это правда, и об этом газета абсолютно справедливо написала", - заявил он в разговоре с агентством Интерфакс.

"КПРФ выдвинула своего "лёлика" (от КПРФ в президенты баллотировался Павел Грудинин - Би-би-си) и получила больше миллиарда рублей, Жириновский за свое участие получил 600 млн рублей, а наша партия ничего не получила - это правда", - утверждает Миронов.

Представители КПРФ и ЛДПР его заявление пока не прокомментировали.

Проблемы в партии

О финансовых трудностях "Справедливой России" 10 октября сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на несколько высокопоставленных членов партии.

"В центральном аппарате есть задержки [зарплат] по два-три месяца в зависимости от направления, на котором работает сотрудник. Многие уходят на сокращенный день, ищут подработки. Даже не совсем в шутку рассматривают подработку курьерами и в такси", - рассказал один из собеседников газеты.

Как рассказал другой член партии, финансовые проблемы начались "где-то с июня" и сказались на региональных отделениях "Справедливой России": руководство партии резко снизило их финансирование, в результате чего аппарат в некоторых случаях сократился в несколько раз.

Один из источников издания также упомянул о просрочках по арендным выплатам за помещение, где находится офис партии. "Партии еще повезло, что помещение, где располагается их центральный офис, находится в собственности дружественных структур, которые готовы терпеть просрочки по арендным выплатам", - утверждает он.

Согласно официальным данным ЦИК, в 2015-2016 годах (после успешных для партии выборов в Госдуму 2011 года, на которых она набрала 13,24% голосов) "Справедливая Россия" получила из бюджета по 956,5 млн рублей. В 2017 году после думских выборов, на которых партия набрала только 6,22% голосов, сумма выплат из бюджета составила только 497,8 млн рублей.

Также резко сократилась сумма добровольных пожертвований в пользу партии: в 2015-2016 годах она превысила 1 млрд рублей, а в 2017 году, согласно отчету партии, составила лишь 155 млн рублей.