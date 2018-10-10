На Кокорина и Мамаева завели уголовное дело о хулиганстве

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если верить хэштэгу в "Инстаграме" Кокорина, в понедельник они с Мамаевым отмечали 10 лет дружбы

Московская полиция возбудила в отношении футболистов Александра Кокорина ("Зенит") и Павла Мамаева ("Краснодар") уголовное дело по статье "Хулиганство". Ранее дело по двум эпизодам избиений было возбуждено по более мягкой статье "Побои". Мамаев после этого прибыл на допрос.

"По факту инцидента в кафе на Большой Никитской следователями принято решение выделить в отдельное производство дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство") в отношении Мамаева и Кокорина", - сказал РИА Новости пресс-секретарь московского управления МВД полиции Юрий Титов.

В кафе на Большой Никитской Кокорин и Мамаев избили чиновника минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина. За час до того они избили около гостиницы "Пекин" водителя ведущей Первого канала Виктора Соловьева. В обеих драках участвовали и другие люди из компании футболистов, в частности младший брат Кокорина Кирилл.

Теперь футболистов ждут на допрос до 18:00 среды, в противном случае их объявят в федеральный розыск, заявил представитель московской полиции.

Позже он сообщил, что Мамаев прибыл на допрос. "В настоящее время с ним работают следователи", - сказал Титов.

По обоим эпизодам полиция ранее возбудила два уголовных дела по статье "Побои", однако адвокат пострадавшего чиновника Дениса Пака Геннадий Удунян говорил, что будет добиваться переквалификации статьи на более тяжкую - "Хулиганство".

Ранее в среду адвокат Кокорина Умалат Сайгитов заявил РБК, что на правоохранительные органы со стороны СМИ и власти осуществляется "грандиозное давление" с целью переквалифицировать статью в уголовном деле на более тяжкую. После заявления полиции о возбуждении дела о хулиганстве Сайгитов сказал Интерфаксу, что на данный момент у него "нет никакой информации".

Самое суровое наказание по статье "Побои" - два года лишения свободы. Хулиганство наказывается лишением свободы на срок до семи лет. Обе статьи допускают и наказание в виде штрафа или обязательных работ.

Адвокат Сайгитов также говорил, что Кокорин и Мамаев - "нормальные ребята с нормальным воспитанием", и обещал, что они принесут извинения.

"Краснодар" уже обратился в Палату по разрешению споров Российского футбольного союза с заявлением о расторжении контракта с 30-летним Павлом Мамаевым.

"Зенит" накануне сообщил, что накажет Кокорина за инцидент, отметив, что 27-летний футболист повел себя отвратительно.

Инцидент во вторник прокомментировали и в Кремле. "Безусловно, как и вся страна, мы на это обратили внимание. Сами видели достаточно неприятные видеокадры, которые были опубликованы", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, предположив, что правоохранительным органам "не составит никакого труда выяснить обстоятельства этого дела".