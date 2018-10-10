Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Решение о границе между регионами привело к массовым протестам в Магасе

Внеочередное заседание народного собрания Ингушетии, на котором планировалось поднять вопрос об отмене итогов голосования по соглашению о границе с Чечней, не состоялось из-за отсутствия кворума.

4 октября региональный парламент принял закон о ратификации договора об изменении чечено-ингушской границы, в тот же день глава Ингушетии подписал этот документ.

Решение народного собрания привело к массовым протестам в Магасе. К протестующим присоединился и первый президент Ингушетии Руслан Аушев.

"В среду на заседание пришли лишь 12 депутатов, тогда как для кворума необходимо присутствие 17 человек", - сказал источник РИА Новости в региональной администрации.

В пресс-службе регионального парламента агентству Интерфакс сообщили, что несколько депутатов покинули зал, высказав свою позицию по вопросу.

Советник главы Ингушетии Артем Перехрист сообщил журналистам, что в соцсетях уже распространяются призывы к протестным акциям в связи с якобы состоявшимся заседанием и приездом делегации из Чечни. "На сегодня все это не имеет ничего общего с действительностью", - настаивает он.

Скандальная граница

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

Евкуров позднее пояснил, что решение о границах призвано снизить напряженность в приграничных районах.

"Двадцать шесть лет что происходило на границе, сколько перестрелок, сколько похищений, разговоров, сколько человек говорили - должна быть определена граница? Представьте себе, что границы нет? Я пошел на это ради завтрашнего будущего наших потомков. Я повторяю - я, как глава республики, с этого пути не сверну, я твердо уверен, что я прав в этом вопросе", - сказал Евкуров.

Однако решение о границе вызвало раскол не только среди населения Ингушетии, но и среди представителей местной власти. В частности, трое ингушских депутатов от "Единой России" в интервью Би-би-си рассказали, что считают итоги голосования сфальсифицированными. Они также подчеркивали, что голосование было назначено внезапно и в последний момент было объявлено тайным.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Некоторые активисты не уходили с протестных акций даже ночью

Участники протестных акция заявляли, что требуют не только отмены закона о границе, но и отставки главы региона.

Ранее некоторые ингушские активисты, выступившие против соглашения о границе с Чечней, сообщили Би-би-си, что к ним пришли с обыском.

Сам Евкуров отмечал, что на депутатов оказывается сильное давление, в том числе со стороны их ближайших родственников, поэтому многие из них якобы вынуждены говорить, что голосовали против, хотя на самом деле голосовали за.