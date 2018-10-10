Ингушетия: голосование по границе с Чечней отменено из-за отсутствия кворума
Внеочередное заседание народного собрания Ингушетии, на котором планировалось поднять вопрос об отмене итогов голосования по соглашению о границе с Чечней, не состоялось из-за отсутствия кворума.
4 октября региональный парламент принял закон о ратификации договора об изменении чечено-ингушской границы, в тот же день глава Ингушетии подписал этот документ.
Решение народного собрания привело к массовым протестам в Магасе. К протестующим присоединился и первый президент Ингушетии Руслан Аушев.
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"В среду на заседание пришли лишь 12 депутатов, тогда как для кворума необходимо присутствие 17 человек", - сказал источник РИА Новости в региональной администрации.
В пресс-службе регионального парламента агентству Интерфакс сообщили, что несколько депутатов покинули зал, высказав свою позицию по вопросу.
Советник главы Ингушетии Артем Перехрист сообщил журналистам, что в соцсетях уже распространяются призывы к протестным акциям в связи с якобы состоявшимся заседанием и приездом делегации из Чечни. "На сегодня все это не имеет ничего общего с действительностью", - настаивает он.
Скандальная граница
26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.
Евкуров позднее пояснил, что решение о границах призвано снизить напряженность в приграничных районах.
"Двадцать шесть лет что происходило на границе, сколько перестрелок, сколько похищений, разговоров, сколько человек говорили - должна быть определена граница? Представьте себе, что границы нет? Я пошел на это ради завтрашнего будущего наших потомков. Я повторяю - я, как глава республики, с этого пути не сверну, я твердо уверен, что я прав в этом вопросе", - сказал Евкуров.
Однако решение о границе вызвало раскол не только среди населения Ингушетии, но и среди представителей местной власти. В частности, трое ингушских депутатов от "Единой России" в интервью Би-би-си рассказали, что считают итоги голосования сфальсифицированными. Они также подчеркивали, что голосование было назначено внезапно и в последний момент было объявлено тайным.
Участники протестных акция заявляли, что требуют не только отмены закона о границе, но и отставки главы региона.
Ранее некоторые ингушские активисты, выступившие против соглашения о границе с Чечней, сообщили Би-би-си, что к ним пришли с обыском.
Сам Евкуров отмечал, что на депутатов оказывается сильное давление, в том числе со стороны их ближайших родственников, поэтому многие из них якобы вынуждены говорить, что голосовали против, хотя на самом деле голосовали за.