Правообладатель иллюстрации PAcemaker Image caption Владелец пекарни Ashers Дэниэл Макартур у Верховного суда со своей женой

Верховный суд Великобритании постановил, что владельцы североирландской пекарни Ashers имели право отказаться готовить торт с надписью в поддержку гей-браков на основании своих христианских взглядов.

Ранее суды первой и второй инстанции выносили решение не в пользу религиозных владельцев пекарни. Их отказ обслужить ЛГБТ-активиста Гарета Ли был объявлен дискриминационным.

Решение Верховного суда было принято пятью судьями единогласно.

Тяжба началась в 2014 году, когда борец за права ЛГБТ Гарет Ли обжаловал в суде отказ пекарни изготовить торт с надписью "Поддержите гей-браки".

Разбирательство стало одним из самых громких дел в Великобритании о столкновении требований защиты от дискриминации и свободы вероисповедания.

В отличие от других частей Соединенного Королевства, в Северной Ирландии однополые браки не признаются

О чем спор?

Активист движения за права геев и лесбиянок Гарет Ли заказал торт с изображением героев "Улицы Сезам", Берта и Эми, с надписью "Поддержите гей-браки".

Одна из пекарен сети Ashers в Белфасте приняла его заказ, но через два дня головной офис компании сообщил Ли, что они хотят отказаться от заказа и предложили вернуть деньги.

Правообладатель иллюстрации PAcemaker Image caption Гарет Ли и Майкл Уордлоу, глава североирландской комиссии по равенству, которая поддержала иск

Пекарня Ashers - бизнес христианской семьи. Ее владельцы в суде заявили, что слоган про однополые браки на торте противоречит их религиозным убеждениям.

Они утверждали, что их не устраивает именно надпись, а не заказчик и что пекарня отказалась бы печь такой же торт и для гетеросексуального клиента.

В ответ Ли обратился в суд, обвинив пекарню в дискриминации на основе сексуальной ориентации.

В марте 2015 года на суде он рассказал, что отказ пекарни унизил его и заставил почувствовать себя ничтожеством.

Генеральный директор Ashers Дэниэл Макартур, стоя у здания Верховного суда в среду, сказал: "Мы отказали не из-за клиента, мы брали его заказы раньше и мы готовы обслуживать его и в будущем",

"Все дело в лозунге. Но некоторые люди хотят законодательно заставить нас поддерживать то, с чем мы несогласны", - добавил пекарь.

Что решил суд?

Председатель Верховного суда баронесса Хейл в своем решении указала, что пекарня отказалась выполнить заказ не из-за сексуальной ориентации клиента.

"Они возражали против надписи, а не против личности господина Ли. Следовательно, суд постановил, что здесь нет дискриминации на почве сексуальной ориентации господина Ли", - добавила она.

Image caption Вот так должен был выглядеть заказанный торт

Что значит это решение?

"Решение суда ни в коей мере не умаляет необходимости защитить гомосексуалистов и людей, которые поддерживают гей-браки, от дискриминации", - сказала глава Верховного суда.

"Было бы глубоко унизительно и оскорбительно по отношению к человеческому достоинству отказывать кому-то в услугах из-за расовой или религиозной принадлежности, инвалидности или сексуальной ориентации. Но это не то, что имело в данном случае", - добавила она.

В начале года все пятеро судей Верховного суда отправились в Белфаст, чтобы выслушать доводы сторон.

Североирландские политические силы разделились в оценках этого дела.

Демократическая юнионистская партия, которая входит в правящую коалицию с консерваторами в Лондоне, выступила на стороне пекарни, в то время как партия Шинн Фейн поддерживала решения судов низших инстнаций в пользу Гарета Ли.

Неиспеченный торт уже назвали самым дорогим в истории Великобритании. Его цена при заказе была всего 36,5 фунтов (около 48 долларов США). Но судебные издержки с обеих сторон составили без малого 500 тыс фунтов.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Марк Симпсон, за этим решением Верховного суда неизбежно последуют вопросы, насколько оправданными были расходы комиссии по равенству, потратившей на судебные издержки по этому делу 250 тыс. фунтов из кармана налогоплательщиков. Комиссия оказывала поддержку Ли в его тяжбе с пекарней.

Пекарне Ashers этот процесс обошелся в 200 тыс. фунтов, которые выделила благотворительная и лоббистская организация "Христианский институт".