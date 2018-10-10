Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Предполагаемые агенты саудовской разведки, причастные, по данным турецкой прессы, к исчезновению Хашогги

Турецкие СМИ опубликловали видео с камер наблюдения, которое, по их мнению, доказывает, причастность Саудовской Аравии к пропаже журналиста Джамаля Хашогги в консульстве королевства.

На видео предполагаемые сотрудники саудовских спецслужб прилетают в Турцию и покидают ее через аэропорт Стамбула.

Хашогги, известный критик правящей династии в Эр-Рияде, зашел в консульство Саудовской Аравии 2 октября. С тех пор его никто не видел.

Турецкие власти утверждают, что Хашогги убили. Саудовская Аравия отрицает это.

В консульстве заявили, что Хашогги провел в дипмиссии непродолжительное время и покинул здание.

Что было на видео?

Видео, показанное в эфире турецкого спутникового телеканала TRT World, судя по всему, взято с камер видеонаблюдения. На нем машины, в том числе черные микроавтобусы, подъезжают к посольству.

Затем показано, как группы мужчин из Саудовской Аравии прибывает в Турцию на самолетах через аэропорт Стамбула, регистрируются в отелях, а позже покидают страну.

Внимание турецких следователей привлекли два саудовских частных самолета, которые приземлились в аэропорту 2 октября. На видео показано, как они стоят там после посадки.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Кадр видео с турецкого телевидения, на котором запечетлен самолет предполагаемых саудовских агентов в аэропорту Стамбула

По данным газеты New York Times, турецкая полиция проверила данные всех камер наблюдения, находящихся вблизи консульства, и пришла к выводу, что самостоятельно Хашогги не покидал здание дипмиссии.

Однако, по данным полиции, автомобили консульства неоднократно заезжали на территорию дипмиссии и выезжали с нее, отмечает издание.

Джамаль Хашогги зашел в консульство, чтобы завершить процедуру развода, что дало бы ему возможность жениться на своей турецкой невесте, Хатице Ченгиз.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Хатице Ченгиз

Сама невеста ждала Хашогги у консульства 11 часов с момента его входа в здание.

Полиция продолжает изучать записи со 150 камер видеонаблюдения.

Турецкие власти также намерены обыскать консульство Саудовской Аравии. МИД королевства объявил о своей открытости к сотрудничеству и разрешил следственные действия в консульстве.

Анкара требует, чтобы Эр-Рияд предоставил доказательства того, что журналист самостоятельно покинул диппредставительство. Впрочем, и турецкие власти пока не подкрепили доказательствами свое заявление об убийстве Хашогги внутри здания.

Что пишет турецкая пресса о деле?

Турецкая проправительственная газета "Шабах" сообщает, что иденцифицированы 15 представителей саудовской разведки, причастных к предполагаемому похищению журналиста.

По данным оппозиционной газеты "Джумхуриет", следователи считают, что семь саудовских агентов вошли в здание перед Хашогги и покинули его три часа спустя.

"Джумхуриет" и другие СМИ пишут, что 28 турецких сотрудников консульства отправили домой в день исчезновения Хашогги.

"Шабах" пишет, что агенты из Саудовской Аравии въехали на территорию дипмиссии на двух автомобилях. А перед этим, по данным издания, они заселилсь в два отеля около консульства.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В консульстве Саудовской Аравии утверждают, что Хашогги покинул здание дипмисии вскоре после того, как получил документы

И хотя у них была бронь номеров до 5 октября, они выехали из отеля в тот же день, пишет газета. По данным издания, их самолет улетел вечером 2 октября в Дубай.

"Шабах" добавляет, что шестеро людей со второго самолета сразу поехали в консульство и покинули Турцию вечером - их самолет якобы вылетел в Египет, а к 3 октября добрался до Эр-Рияда.

Кто такой Джамал Хашогги?

59-летний Джамал Хашогги известен как один из наиболее последовательных критиков властей Саудовской Аравии, в частности, наследного принца Мохаммеда бин Салмана, занимающего пост вице-премьера и министра обороны страны.

В июне прошлого года, сразу после неожиданного провозглашения Мохаммеда бин Салмана наследным принцем, Саудовская Аравия начала серию финансовых и правовых реформ, которые встретили одобрение со стороны стран Запада.

Однако одновременно с проведением реформ власти Саудовской Аравии провели целую серию арестов - за это время были задержаны многие активисты, правозащитники, журналисты и религиозные деятели.

В августе в представительстве верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что власти Саудовской Аравии с 15 мая арестовали по меньшей мере 15 гражданских активистов, среди которых были мужчины и женщины. Восемь из них, предположительно, уже вышли на свободу, но местонахождение остальных неизвестно.

Джамал Хашогги - бывший редактор газеты al-Watan и телеканала Saudi TV - на протяжении многих лет был приближен к королевской семье Саудовской Аравии.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В США Хашогги вел собственную колонку в газете Washington Post

Хашогги покинул Саудовскую Аравию и уехал в США после ареста его нескольких близких друзей и после того, как газета al-Hayat отказалась публиковать его колонку. Как сообщалось, тогда журналисту настоятельно посоветовали отказаться от ведения своего микроблога в "Твиттере", у которого более 1,6 млн подписчиков.

В США он вел собственную колонку в газете Washington Post и продолжал появляться в эфире арабских и западных каналов.

"Я покинул свою родину, свою семью и работу и я не могу молчать. Если я поступлю по-другому, я предам тех, кто сейчас томится в тюрьме. Я могу говорить, в то время как многие - не могут", - так говорил Хашогги в сентябре прошлого года.

"Пропавший голос"

Беспокойство по поводу исчезновения Хашогги уже выразил госдепартамент США: ведомство также требует обнародовать информацию о нем и провести расследование.

Со схожей позицией выступил и МИД Великобритании. В телефонной беседе со своим саудовским коллегой глава британского МИД Джереми Хант заявил, что "дружба зависит от общности ценностей".

Корреспондент Би-би-си в Стамбуле Марк Лоуэн отмечает, что если версия об убийстве журналиста подтвердится, это приведет к серьезному кризису в отношениях Турции и Саудовской Аравии.

5 октября газета Washington Post выпустила номер с "колонкой" Хашогги. Вместо текста на развороте газеты - только пустое пространство. "Колонку" назвали "Missing Voice" ("Пропавший голос").

Газета также призвала принца Мохаммеда бин Салмана спокойно относиться к конструктивной критике со стороны "таких патриотов, как Джамал Хашогги" и "сделать все, чтобы тот мог выполнять свою работу".