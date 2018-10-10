Убийство следователя по особо важным делам в Подмосковье. Что об этом известно?

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В престижном поселке Архангельское в ближайшем Подмосковье застрелили старшего следователя управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО) Евгению Шишкину. Одна из версий убийства - профессиональная деятельность.

Где и когда?

Следственный комитет России (СКР) сообщает, что следователь была убита рано утром в среду, когда выходила из дома.

"Сегодня около 7:00 неизвестный произвел выстрел в вышедшую из подъезда дома, расположенного в поселке Архангельское Красногорского района, женщину. От полученного огнестрельного ранения в шею потерпевшая скончалась", - сказала Интерфаксу представитель областного управления СКР Ольга Врадий.

Киллер убил следователя по дороге на работу, пишет газета "Коммерсант".

Женщина направлялась к парковке, где стоял ее автомобиль, когда неизвестный произвел два выстрела, один раз попав в шею жертвы, и тут же скрылся с места преступления, сообщает издание "Вести.ru". По его данным, женщину обнаружил муж, она умерла от потери крови.

Кто жертва?

СКР сообщает, что погибшая - подполковник юстиции, старший следователь по особо важным делам следственной части следственного управления управления транспорта МВД по ЦФО.

Ее зовут Евгения Шишкина, уточнили позже СКР. Несколько месяцев назад неизвестные сожгли ее личный автомобиль, говорится в сообщении. По данным "Коммерсанта", это была машина марки Lexus.

Издание "Вести.ru" без ссылки на источник уточняет, что попытка поджога машины Lexus RX270 произошла в январе, но тогда следователь "успела спрятаться в доме". Издание называет январское происшествие попыткой покушения на Шишкину.

Пропустить Twitter пост , автор: @sledcom_rf Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя полиции в Красногорском районе Подмосковья, в т.ч. связанную со служебной деятельностью.



Известно, что несколько месяцев назад неустановленными лицами был подожжен личный автомобиль потерпевшей pic.twitter.com/IxD7f8Z1Dg — Следственный комитет (@sledcom_rf) 10 октября 2018 г.

"Следствие рассматривает несколько версий совершенного преступления, в том числе связанную со служебной деятельностью следователя", - говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Уголовное дело пока возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство), но если выяснится, что преступление связано со служебной деятельностью Шишкиной, дело переквалифицируют на статью 295 (посягательство на лицо, осуществляющее предварительное расследование), сообщает "Коммерсант".

По данным газеты, на убитую жаловались родственники одного из фигурантов дела, которое вела Шишкина. В своем обращении в прокуратуру и управление службы безопасности МВД они утверждали, что следователь якобы требовала от них взятку. По их обращению была проведена проверка, по итогам которой никаких мер к Шишкиной принято не было.

"По предварительным данным, проблемы у подполковника Шишкиной могли возникнуть из-за уголовных дел, связанных с контрабандой наркотиков", - уточняет "Коммерсант".

Шишкина работала в органах внутренних дел с 1991 года, награждена медалями, сообщает МВД. Шишкина начинала свою карьеру инспектором отдела специальных перевозок МВД на Московской железной дороге и дослужилась до старшего следователя по особо важным делам.