Российским аэропортам хотят присвоить имена великих людей. Так патриотичнее

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Российские аэропорты получат дополнительные названия в честь исторических деятелей и выдающихся соотечественников. Выбирать их можно будет с помощью голосования, сообщил Би-би-си один из инициаторов проекта "Великие имена России" митрополит Тихон (Шевкунов).

"Аэропорты не будут переименовываться, им будут присвоены дополнительные имена", - рассказал Русской службе Би-би-си митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), который возглавляет патриарший совет по культуре.

По его словам, в аэропортах появятся информационные экраны, на которых будет показываться экспозиция об исторической личности, в честь которой будет назван аэропорт.

Как представитель Псковской области, митрополит Тихон предложил присвоить псковскому аэропорту Кресты имя княгини Ольги, московскому Шереметьево - Федора Достоевского, а петербургскому Пулково - Александра Пушкина.

Митрополит рассказал, что инициативу уже поддержали Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Общество русской словесности и Общественная палата России.

"Финансовые затраты на этот проект мы еще не считали, но, поскольку речь идет только о дополнительных названиях аэропортов, они должны быть минимальными", - полагает митрополит Тихон.

По его словам, в ближайшее время начнется голосование по именам, присваиваемым аэропортам. В октябре должен начать работу сайт "Великие имена России", на котором жители регионов смогут проголосовать за присвоение дополнительного названия аэропорту своего региона.

"Это патриотическое воспитание"

Проект "Великие имена России" в начале октября обсуждался в Общественной палате. Тогда было сказано, что по итогам конкурса будут дополнены названия 45 российских аэропортов международного и федерального значения.

О своем участии уже заявили московский аэропорт Шереметьево, а также казанский, астраханский и пензенский аэропорты.

"Присвоение аэропорту имени великого российского гражданина, определенного народным голосованием, станет ключевым элементом национальной идентичности аэропорта, олицетворением великих достижений России", - говорится в сообщении пресс-службы Шереметьево.

"Идею поддерживаем. Нас пригласили к обсуждению этой инициативы, и мы в ближайшее время направим свои предложения по этому вопросу", - сообщил Би-би-си представитель Домодедово.

Однако источник в аэропорту признался, что не понимает, как будет осуществляться эта инициатива. "Пока непонятно, будет ли входить новое название в торговую марку", - сказал он.

На прошлой неделе идею одобрил министр культуры России Владимир Мединский. Он сослался при этом на Военно-историческое общество, которое он возглавляет и которое предложило назвать аэропорт в Пензе в честь Михаила Лермонтова.

Пензенский губернатор Иван Белозерцев назвал эту идею замечательной, поскольку "это и патриотическое воспитание, и популяризация истории и культуры России, и продвижение региона".

В Астраханской области предлагают выбирать между поэтом Велимиром Хлебниковым и художником Борисом Кустодиевым. В Кировской области планируют присвоить аэропорту Победилово имя писателя Александра Грина, который родился в Вятке. Общественная палата Уфы предлагает назвать аэропорт в честь поэта Мустая Карима.

Первый вице-президент Российского географического общества Артур Чилингаров предложил увековечить в названиях аэропортов имена Иосифа Кобзона и Станислава Говорухина, но Мединский заявил, что не нужно присваивать имена политиков "последних ста лет".