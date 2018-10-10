Правообладатель иллюстрации VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images) Image caption Всю неделю, что в Ингушетии идут протесты, у жителей республики нет мобильного интернета

В Ингушетии уже неделю продолжаются протесты против соглашения о границе с Чечней. Все это время протестующие жалуются на отсутствие мобильного интернета. Как выяснила Би-би-си, сотовый оператор в курсе проблем, но пока не устраняет их. Эксперты связывают отключение с протестами.

Проблемы с мобильным интернетом в Ингушетии начались поздно вечером 3 октября - на следующее утро у правительственного квартала в Магасе должен был начаться митинг против передачи территорий Чечне.

3G и 4G фактически не работают в республике всю последнюю неделю. С проблемой столкнулись и корреспонденты Би-би-си, освещавшие протесты - работала лишь телефонная связь, а мобильный интернет появился только при въезде в Северную Осетию.

О возможных проблемах с интернетом предупреждали и организаторы митинга - еще до его начала они предупредили о возможном отключении сети.

Представители большой тройки операторов - МТС, "Билайн" ("Вымпелком") и "Мегафон" - официально не объявляли об отключении интернета. В зону покрытия Tele-2 Ингушетия не входит.

"Мегафон" не спешит чинить интернет, пропавший в Ингушетии во время протестов

Лидеры протестов жаловались, что проблемы со связью осложняют координацию. В соцсетях с большой задержкой появляются фотографии и видео с митинга.

В разговоре со СМИ сотрудники служб техподдержки признавали наличие технических проблем, но пресс-службы сотовых операторов их отрицали. Например, в "Мегафоне" "Ведомостям" 8 октября заявили об отсутствии каких-либо аварий.

Но в "Мегафоне", судя по всему, знают о проблемах с мобильным интернетом в Ингушетии: такой вывод можно сделать из переписки в корпоративной почте, информации на внутреннем портале для сотрудников и данных программы по мониторингу базовых станций. Соответствующие скриншоты на условиях анонимности Русской службе Би-би-си передал один из сотрудников компании. Еще один сотрудник "Мегафона" подтвердил Би-би-си, что переданные изображения выглядят как внутренние ресурсы компании, а изложенные в инструкциях рекомендации соответствуют терминологии "Мегафона".

Как следует из системы мониторинга "Мегафона", сейчас практически все базовые станции, находящиеся на территории Ингушетии, помечены красным цветом как проблемные. Информация по вышкам размещена во вкладке "аварии и плановые работы".

Проблемы с доступом к интернету на всех базовых станциях в республике начались одновременно - 3 октября в 22:30, то есть накануне акции протеста.

Базовые станции в соседней Северной Осетии работают в обычном режиме, сказал собеседник Би-би-си на условиях анонимности. "Это очень странно. Как вообще возможно, что модули интернета прямо одновременно отключились по всей республике?" - пояснил он.

Работающими в Ингушетии отмечены только две станции на территории Назрани. Одна из них - это вышка радиотелевизионного передающего центра, которая находится рядом с местным отделением ВГТРК.

Image caption На территории Ингушетии не работают почти все базовые станции, а вот в соседней Северной Осетии у "Мегафона" проблем нет

Странной одновременную поломку всех базовых станций в одном регионе считает и директор организации "Общество защиты интернета" Михаил Климарев. По его словам, ситуация со стороны выглядит искусственной.

Хотя "Мегафон" отрицает наличие технических неполадок, из письма менеджеров сотрудникам следует, что компания "открыла аварию, влияющую на неработоспособность базовых станций 3/4G". В этом же письме сотрудникам, которые работают в кол-центре, рекомендуют говорить абонентам, что "трудностей в предоставлении услуг связи не зафиксировано", а их претензии направляют в профильные отделы.

Image caption В письме об "аварии" сотрудникам рекомендуют ничего не говорить о ней клиентам

"Внимание! В разговоре с клиентом запрещено упоминать об аварии или технических проблемах", - говорится в письме. Такая же информация размещена на внутреннем портале для сотрудников, который предназначен для получения информации по компании. Она была удалена оттуда спустя полчаса после того, как Би-би-си обратилась в "Мегафон" с запросом, но через несколько часов сообщение снова появилось в системе.

По словам источника Би-би-си, в устном разговоре менеджеры просили не связывать отсутствие интернета на мобильных устройствах с акцией протеста.

Более того, собеседник утверждает, что жалобы на отсутствие интернета не обрабатываются. "Если клиент жалуется на неработоспособность услуг, мы должны составлять обращение и передавать в специальные отделы компании, но руководство довело до нас, что передавать в очередь эти обращения не надо", - пояснил он.

В письме от 5 октября сотрудников просят "перестать отправлять заявки по Ингушетии в отдел по работе с обращениями".

Image caption Клиентам "Мегафона" говорят, что передали их жалобу в профильный отдел, но в реальности этого не происходит

По словам собеседника Би-би-си, из записей в системе мониторинга следует, что работы по устранению аварии будут вестись до начала 2019 года.

"Это совсем нетипично, максимальный срок работ - 30 дней", - рассказал он. По его словам, в устных беседах даже руководство не может сказать, когда доступ к мобильному интернету возобновится.

На момент написания заметки у абонентов "Мегафона" в Ингушетии по-прежнему были проблемы с доступом в интернет с мобильных устройств, сказали Би-би-си жители республики.

По словам источника Би-би-си, в кол-центр продолжают поступать "тысячи жалоб". Но в техподдержке "Мегафона" в Ингушетии корреспонденту Би-би-си ответили, что "трудностей в предоставлении услуг со стороны компании не зафиксировано".

До сих пор не появился интернет и у ингушских клиентов "Билайна" и МТС.

"Мобильный интернет не работает не только в Магасе, но во всей Ингушетии. Появляется сразу, как покидаешь республику", - рассказал Би-би-си местный житель.

По словам руководителя аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, гипотетически представить, что у того или иного оператора возникли проблемы в целом регионе, можно, и такие случаи уже бывали.

"В случае массового отключения все зависит от того, через магистраль какого из операторов идет трафик. Иногда операторы арендуют чужую. Если она сломалась, то это могло привести к отключению мобильного интернета у всех операторов сразу. Других предпосылок для такого "тройственного союза" нет - только полное отключение электричества", - объяснил эксперт.

Источник Би-би-си в IT-сфере в Ингушетии на условиях анонимности сообщил, что магистральный канал "Мегафона" работает в нормальном режиме.

Исключать, что операторы намеренно отключили 3G и 4G из-за протестов, нельзя, считает Кусков.

"Интернет на сегодняшний момент это единственный способ ознакомления с достоверной информацией. Не рассматривать вариант с принудительным отключением невозможно, правда, для подтверждения нужны дополнительные данные", - сказал он.

В федеральном законодательстве есть пункты, по которым может быть принято решение об отключении связи. Это статьи 11 и 12 закона "О чрезвычайном положении", а также статья 46 закона "О связи", сказал Би-би-си федеральный чиновник, попросивший об анонимности.

"Я что-то не слышал об объявлении в Ингушетии чрезвычайного положения", - добавил источник. Он также считает, что отсутствие мобильного интернета может быть связано именно с протестами в Магасе.

Представитель "Мегафона" в ответ на запрос Би-би-си ответил, что "новых комментариев пока не будет". Пресс-службы МТС и "Вымпелкома" на письма не ответили.

В Ингушетии вот уже неделю продолжаются массовые протесты против соглашения об обмене территориями, которое подписали руководитель республики Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров. Бессрочный митинг, который начался 4 октября, проходит возле правительственного квартала в Магасе. Его участники требуют отмены соглашения и отставки Евкурова.

Как сообщали местные власти, договоренность Кадырова и Евкурова ратифицировало местное народное собрание. Некоторые депутаты заявили, что итоги голосования были сфальсифицированы. В среду, 10 октября, они попытались провести новое заседание парламента, однако оно сорвалось из-за отсутствия кворума.

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