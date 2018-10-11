Правообладатель иллюстрации Russian Internal Ministry Press Image caption В четверг МВД опубликовало фрагменты допросов футболистов

Тверской суд Москвы арестовал футболистов Александра Кокорина ("Зенит") и Павла Мамаева ("Краснодар") по делу о хулиганстве. Они будут находиться под стражей до 8 декабря.

Таким образом, суд согласился с доводами обвинения о том, что футболисты продемонстрировали "особый цинизм" и "пренебрежение к нормам поведения".

По данным следствия, в понедельник, отмечая десятилетие дружбы, Кокорин и Мамаев избили водителя Виктора Соловчука рядом с гостиницей "Пекин", а примерно час спустя - главу департамента минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина в кафе на Большой Никитской.

В четверг московская полиция сообщила, что следствие будет просить суд арестовать Кокорина и Мамаева. Оба футболиста накануне явились в полицию для допроса и были задержаны. Позже их отправили в изолятор временного содержания.

В обеих драках участвовали и другие люди из компании футболистов, в том числе младший брат Кокорина Кирилл. В четверг он также был арестован судом на два месяца. В полиции говорят, что личности остальных уже установлены и им предложено самостоятельно явиться для дачи показаний.

"Вам повезло, что вы еще живы"

Первым суд удовлетворил ходатайство об аресте нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

В зале суда футболист был помещен в стеклянную клетку. Перед началом заседания он спокойно общался со своим адвокатом. Суду Кокорин представился как спортсмен-профессионал и сообщил, что у него на иждивении мать.

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Следствие попросило заключить Кокорина под стражу, так как он подозревается в совершении сразу нескольких преступлений "с особым цинизмом и жестокостью". У футболиста "есть связи и деньги" и он может уехать из России и оказать давление на свидетелей, заявила следователь.

Прокурор попросил поддержать ходатайство, учитывая "пренебрежение к нормам поведения" со стороны Кокорина, а также тот факт, что неустановленные соучастники преступлений остаются на свободе.

Затем судья пересказала содержание заявления первого потерпевшего - главы департамента минпромторга Дениса Пака. Из него следует, что Пак попросил компанию в кафе не высказываться издевательски о его национальности. Дальше в заявлении, по словам судьи, описывается "реакция" Кокорина и его друзей на замечание, в том числе удар стулом чиновнику в голову.

Из медицинского заключения, которое представил Пак суду, следует, что у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и ушибы.

Судья также зачитала показания еще одного потерпевшего - гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина. Из его показаний следует, что он пытался успокоить граждан, которые вступили в конфликт с Паком, и попросил сотрудника "Кофемании" вызвать полицию. Гайсину рассекли губу и угрожали, в том числе звучала фраза: "Вам повезло, что вы еще живы". Потасовка, по словам потерпевшего, длилась восемь минут.

Третий потерпевший, водитель ведущей Первого канала Виктор Соловчук, в своих показаниях сообщил, что около 7 утра на него беспричинно набросились и стали избивать неизвестные, которые потом скрылись.

В заявлении Соловчука, который до сих пор находится в больнице, говорится, что к нему в машину села неизвестная девушка в состоянии сильного опьянения, он попросил ее выйти, а затем услышал мужской голос. В дальнейшем по неизвестным причинам его начали бить.

В неизвестных Соловчук опознал Кокорина и Мамаева. Он заявил, что убегал от данных лиц, а они догоняли и причиняли ему повреждения. Затем он упал на землю, его продолжили бить руками и ногами. Избиения продолжались 20 минут до 7:20, следует из показаний.

К материалам приложена справка из ГКБ им. Боткина с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, закрытый перелом костей носа, сотрясение мозга, ушибы мягких тканей лица".

Затем были зачитаны показания менеджера и сотрудника кафе. Последний заявил, что видел, как Кокорин кричал Паку, что тот будет отвечать за свои слова.

Из показаний самого Кокорина следует, что конфликт с водителем был спровоцирован последним, а после драки у караоке футболисты отправились в "Кофеманию", где продолжили выпивать. В кафе, по версии Кокорина, конфликт снова был спровоцирован потерпевшим, от которого "исходила злоба и цинизм".

Адвокат Кокорина Олег Попов назвал ходатайство об аресте необоснованным и просил о подписке о невыезде. Защитник заявил, что все, что случилось с футболистом утром 8 октября - "роковое стечение обстоятельств".

Попов также заявил, что Кокорин явился в органы следствия сразу, как только узнал о деле, хотя накануне футболист не приехал в полицию в установленное время.

Сам Кокорин на суде заявил, что вел себя недопустимо и попросил не лишать его свободы и дать возможность загладить вину.

"Сначала я хотел бы принести извинения за мой недостойный поступок потерпевшему Паку Денису Климентьевичу, сказать, что мне очень стыдно пред своими родителями, перед клубом, перед болельщиками", - сказал Кокорин.

Решение суда об аресте футболист слушал с опущенной головой.

"Именем корейского певца"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев также дожидался начала суда в застекленной клетке.

Его адвокат принес в суд документы о наличии у футболиста жилплощади, которая зарегистрирована на его жену Алану и малолетних детей, копию трудового договора, который Мамаев заключил с ФК "Краснодар"

Защитник попросил суд истребовать у следствия и посмотреть запись из "Кофемании", потому что, по его словам, Мамаев к драке в ресторане не причастен.

Прокурор и следователь выступили против, заявив, что доказательств причастности Мамаева достаточно. Судья Гордеев согласился со стороной обвинения, запись смотреть не стали.

Сторона обвинения просила заключить Мамаева под стражу, настаивая, что на свободе он может скрыться от следствия или воздействовать на свидетелей.

"Судя по серийности преступлений, Мамаев может продолжить преступную деятельность", -заявил следователь.

Прокурор в свою очередь отметил, что преступления совершены Мамаевым "с особым цинизмом, с попранием всех мыслимых норм в обществе".

Во время судебного заседания судья Гордеев изучил собранные следствием материалы: сведения о полученных потерпевшими травмах, а также протоколы их допросов.

Так, чиновник минпромторга Пак в своих показаниях указывал, что во время драки нападавшие "обращались [к нему] именем корейского певца комического толка", заявил судья.

Мамаев попросил суд не помещать его в изолятор. "В первую очередь я явился сам с следственные органы. Я не собираюсь скрываться, мешать следствию вести дело… Если следствие переживает, что я могу покинуть страну, я могу сдать загранпаспорта", - сказал он.

Кроме того, полузащитник "Краснодара" попросил прощения за события той ночи: "Также хочу еще раз извиниться перед пострадавшими, которые пострадали в связи с моими вопиющими действиями. Я не имел права так поступать. Готов извиниться, готов загладить весь моральный ущерб, материальный ущерб".

Защитник Мамаева настаивал, что футболист вообще не участвовал в драке в "Кофемании". По словам адвоката, на одной из видеозаписей видно, что Мамаев сидит на другой стороне стола в начале конфликта. В то же время противоправность действий в эпизоде с водителем Мамаев признает, сказал адвокат.

Заключение под стражу может повлечь расторжение контракта с клубом, это запрет на труд и связанные с расторжением контракта материальные последствия не только для Мамаева, но и для его семьи, подчеркивал адвокат.