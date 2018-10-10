Кокорин опоздал на допрос на полтора часа. Над футболистом издеваются в соцсетях
Футболист Александр Кокорин не явился на допрос по делу о хулиганстве к назначенному времени. Нападающий "Зенита" пришел в главное следственное управление МВД с опозданием на полтора часа - к тому моменту полиция уже официально заявила, что решает вопрос о том, чтобы объявить его в розыск.
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Утром 8 октября в кафе на Большой Никитской Кокорин и Мамаев напали на чиновника минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП "НАМИ" Сергея Гайсина. За час до того они избили около гостиницы "Пекин" водителя ведущей Первого канала Виктора Соловьева. Футболисты отмечали 10-летие дружбы; полиция завела уголовное дело о хулиганстве.
В среду полиция установила дедлайн для Кокорина и его друга Павла Мамаева (выступает за футбольный клуб "Краснодар") - они должны были явиться на допрос до 18:00 по московскому времени. Мамаев успел приехать в полицию вовремя.
Те полтора часа, пока Кокорина собирались объявлять в розыск, пользователи "Твиттера" бурно реагировали на его неявку.
Этой шутке требуется пояснение: когда стало известно о драке с участием футболистов, комик Данила Поперечный рассказал, что видел спортсменов в "Сапсане" по дороге из Петербурга в Москву и узнал Кокорина, потому что тот носил футболку со своим именем.