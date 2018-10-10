Правообладатель иллюстрации Getty Creative Stock Image caption Пинедо нашел в интернете продавцов, у которых он начал приобретать номера банковских счетов и перепродавать их

Вашингтонский федеральный суд приговорил 28-летнего калифорнийца Ричарда Пинедо к шести месяцам тюрьмы и шести месяцам домашнего ареста за мошенничество с личными данными. Пинедо торговал в сети номерами банковских счетов, часть которых была куплена российскими интернет-троллями, обвиненными спецпрокурором Робертом Миллером во вмешательстве в американские выборы 2016 года.

Когда Пинедо затеял в 2014 году этот промысел, он продавал номера собственных счетов, открытых им в разных американских банках. Со временем открывать счета на свое имя делалось все сложнее, и Пинедо нашел в интернете продавцов, у которых он начал приобретать номера банковских счетов и перепродавать их с небольшой наценкой.

По выкладкам обвинения, в общей сложности Пинедо заработал таким образом за три с половиной года от 40 до 95 тысяч долларов.

Покупатели пользовались его услугами в основном для того, чтобы пройти проверку, которую устраивает своим новым клиентам платежная система PayPal. Новый клиент должен предоставить номер своего банковского счета, на который PayPal затем кладет для проверки какую-то микроскопическую сумму и просит клиента сообщить ее точный размер, подтверждая таким образом, что он законный владелец этого счета, имеющий к нему полный доступ.

Пинедо продавал анонимным покупателям номера счетов, а затем сообщал им, какая на них была депонирована проверочная сумма, чтобы они могли правильно назвать ее PayPal.

Он родился и вырос в захолустном калифорнийском городке Санта-Пола, где мать его работала в супермаркете Kmart, а отец сначала служил в Национальной гвардии, а потом стал бухгалтером.

Мальчик увлекся видеоиграми, заинтересовался компьютерами и выучился программированию в местном колледже. Он начал зарабатывать продажей вещей на сетевом аукционе еВау, а потом стал за небольшое вознаграждение помогать знакомым делать то же самое. В один прекрасный день аукцион временно отстранил Пинедо от торгов, заявил суду его адвокат Джереми Лессем.

Пинедо опротестовал эту репрессалию, а между тем нашел себе новое применение. Он открыл компанию Auction Essistance и стал торговать номерами банковских счетов, закрывая при этом глаза на то, что покупатели могут воспользоваться ими в незаконных целях.

Признал вину

Дознаватели спецпрокурора Мюллера, подбиравшиеся к российским троллям из петербургского "Агентства интернет-исследований", вышли на Пинедо в декабре прошлого года и явились к нему с обыском.

Как подчеркивает его адвокат, в отличие от других лиц, допрошенных в связи с "Рашагейтом", Пинедо с самого начала честно отвечал на все вопросы следователей, официально признал в феврале вину, подписал соглашение о сотрудничестве и добровольно летал в Вашингтон, чтобы дать показания в большом жюри, созванном Мюллером.

Прокуроры писали судье в сентябре, что Пинедо действительно оказал следствию "значительное содействие", то есть произнесли волшебные слова, которые сигнализируют, что приговариваемый заслуживает снисхождения.

Они, тем не менее, не указали конкретно, какой приговор они рекомендуют, и лишь отметили, что федеральное уложение о наказаниях предусматривает срок от года до полутора лет.

Защитник Лессем, со своей стороны, призывал вынести приговор, не связанный с лишением свободы.

Лессем подчеркивал в сентябрьском письме судье, что его подзащитный знал лишь номера счетов, которые он перепродавал, а не имена и другие реквизиты их владельцев.

"Пинедо никогда не рассматривал себя как вора, - продолжал защитник, - и он не планировал ничего украсть. Никто никогда не украл с этих счетов ни доллара..."

По версии защиты, Пинедо пребывал в иллюзии, что он просто помогает людям, которые стремятся заработать на жизнь на еВау, но не могут получить туда доступ из-за запутанных правил, установленных на этом и других сетевых аукционах.

Как отмечает сайт Vox, Пинедо, видимо, является наименее значимым из 32 человек, привлеченных на данный момент Мюллером. Он не имел никакого касательства ни к Дональду Трампу, ни к кому-то из его приближенных. Пинедо просто сбыл часть своего товара россиянам, работавшим на "фабрике троллей", которую связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным.

Несмотря на то, что он имел весьма периферийное отношение к "Рашагейту", Пинедо схлопотал гораздо более строгое наказание, чем двое других фигурантов, замешанных в этом скандале.

Третьестепенный советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос получил 14 дней тюрьмы, а голландский юрист Алекс ван дер Зваан - 30 дней. Оба признались во лжи на допросе.