Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Национальная аллея проходит через центр Вашингтона

В городке Таппэн к северу от Нью-Йорка арестован 56-летний Пол Розенфелд, обвиняемый в изготовлении бомбы весом без малого 100 кг и намерении взорвать ее в следующий день выборов в столице США.

Как говорится в ходатайстве о выдаче ордера на арест Розенберга, вышедшем из-под пера следователя ФБР Джонатана Уэлша, в августе и сентябре непоименованный житель Пенсильвании получил от незнакомого лица письма и смс.

Из них явствовало, что отправитель намеревается изготовить взрывное устройство, отвезти его в Вашингтон и взорвать 6 ноября на Национальной аллее.

Получатель этой корреспонденции передал ее в ФБР. Оно быстро определило по мобильнику, с которого были посланы смс, что их отправил Пол Розенфелд, проживающий в Таппэне. Название городка, насчитывающего чуть больше 6 тысяч жителей, происходит из языка местного индейского племени и переводится как "студеная вода".

9 октября местный судья выдал ордер на обыск дома Розенфелда. В тот же день правоохранители остановили машину подозреваемого, отвезли Розенфелда в соседний полицейский участок и допросили.

Он подвердил, что является владельцем мобильника, с которого были посланы указанные смс, и сообщил, что заказал большое количество дымного пороха, который был доставлен по адресу в Нью-Джерси и привезен им в Таппэн.

По словам Розенфелда, он сделал и испытал несколько небольших бомб, а также изготовил устройство побольше, начинил его 8 фунтами (около 4 кг) дымного пороха и спрятал у себя в подвале.

Он также поведал, что вставил в него компоненты, которые гарантируют, что он сам погибнет от взрыва своей адской машины, и что он собирался привести ее в действие в Вашингтоне.

Клеротерианство

По словам Розенфелда, целью задуманного им теракта было привлечь внимание к доктрине "жеребьевки" (sortition), или клеротерианства.

Последний термин происходит от древнегреческого "клеротериона" - устройства для жеребьевки, использовавшегося, насколько известно, для отбора многих должностных лиц в древних Афинах в их демократический период.

В сети имеется небольшое эссе на эту тему человека по имени Пол Розенфелд. Оно было помещено в марте 2015 года на сайте Equality By Lot ("Равенство по жребию"), который называет себя "блогом клеротерианцев".

Эссе содержит аргументы в пользу главного постулата их идеологии, гласящего, что руководителей следует выбирать не большинством голосов, как в демократических странах, а по жребию.

Как пишет автор, казалось бы, такой метод соответствует здравому смыслу, и тем не менее у блога "Равенство по жребию" по последнему счету всего 344 подписчика, то есть речь идет о "статистически невидимой группе на планете с 7 миллиардами обитателей".

Автор эссе делает из этого вывод, что "мы должны каким-то образом убедить достаточно людей, чтобы наше движение приобрело известность. Для этого нам нужен крайне эффективный довод...".

Очевидно, таким доводом должна была послужить изготовленная Розенфелдом адская машина, которая на поверку содержала не 4 кг дымного пороха, а 91 кг. Так, по крайней мере, написал судье следователь ФБР Уэлш, который сообщил, что в подвале у подозреваемого был обнаружен фанерный ящик, содержавший функционирующее взрывное устройство. Оно было начинено 200 фунтами дымного пороха, пустые емкости из-под которого валялись в доме.

Эксперты ФБР просветили бомбу рентгеновским аппаратом и нашли внутри нее электровзрыватель, который воспламенил бы ее пороховую начинку.

10 октября саперы ФБР вынесли адскую машину из подвала и отвезли ее в безопасное место.

Как отмечается в пресс-релизе федеральной прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, взрыв в таком оживленном месте привел бы к гибели невинных людей и неописуемым разрушениям. Подозреваемый мог бы стать худшим доморошенным террористом после Тимоти Маквея, взорвавшего в 1995 году федеральное здание в Оклахома-Сити и впоследствии казненного.

Розенфелд официально обвинен в незаконном изготовлении взрывного устройства, за которое ему грозит до 10 лет тюрьмы, и транспортировке взрывчатого вещества между штатами (тоже до 10 лет).