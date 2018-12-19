Виталий Мутко окончательно покинул Российский футбольный союз. Он курировал ЧМ-2018

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Вице-премьер России Виталий Мутко решил не возвращаться на пост президента Российского футбольного союза (РФС), сообщает "Твиттер" организации. Временно исполняющим обязанности главы союза назначен Сергей Прядкин.

О том, что Мутко не вернется на пост главы РФС, еще в ноябре сообщал РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству организации. Теперь это подтверждено официально. Конференция РФС, на которой изберут нового президента организации, должна состояться 22 февраля 2019 года.

По данным российских спортивных СМИ, на пост могут претендовать генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус, глава оргкомитета "Россия 2018" Алексей Сорокин и председатель совета директоров "Зенита", гендиректор компании "Газпром нефть" Александр Дюков. Последнего называют фаворитом в борьбе за пост.

Уход из-за допинг-скандала

Мутко возглавлял РФС дважды - с апреля 2005 по ноябрь 2009 года и с сентября 2015 по декабрь 2017 года.

В конце декабря 2017 года он объявил, что временно приостанавливает свою работу на посту главы союза из-за судебных разбирательств вокруг допинг-скандала с участием России. Его должность занял генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу в России Алексей Сорокин.

Мутко заявил, что покидает пост на шесть месяцев, но не исключил, что может вернуться и раньше.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что добровольная отставка Мутко напрямую связана с допинговым скандалом. Именно он оказался в центре допингового скандала после публикации в 2016 году доклада о масштабной системе применения допинга в российском спорте.

В основу документа легли показания экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

В мае этого года Мутко, который в новом правительстве стал вице-премьером по вопросам строительства и регионального развития, заявил, что может окончательно уйти из РФС через три-четыре месяца.

"Руководство страны предложило мне очень серьезный вызов, я буду заниматься серьезными вопросами, развитием регионов, повышением качества жизни граждан. Возможно, через три или четыре месяца я уже не буду с вами", - сказал он.

Неофициальные запреты

Во время прошедшего летом чемпионата мира по футболу в России Виталий Мутко пришел на все игры с участием российской сборной, но держался на расстоянии от топ-менеджеров ФИФА. Он семь лет курировал подготовку к ЧМ, пока в 2017 году не покинул должность главы оргкомитета и председателя Российского футбольного союза.

Мутко тогда попал под санкции Международного олимпийского комитета: ему было пожизненно запрещено посещать Олимпийские игры в качестве официального лица. В МОК посчитали, что Мутко причастен к функционированию "институциональной" допинг-системы, которая, по мнению МОК, существовала в России. Россия эти обвинения официально отвергла.

Но никаких "футбольных" санкций против Мутко официально никто не объявлял. Мутко покинул пост куратора ЧМ по собственному желанию.

Как сообщала Русская служба Би-би-си, вице-премьер все-таки попал под неформальный запрет ФИФА. В частности, ему было не рекомендовано появляться рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино и другими топ-менеджерами футбольной ассоциации.