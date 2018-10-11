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Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова приняла решение покинуть свой пост. Пока президент России Владимир Путин не назначит нового главу региона, обязанности губернатора будет исполнять ее первый заместитель Александр Кулаков.

"Хочу отметить, что это никак не связано с предположениями и слухами, распространившимися в последние дни, не связано и с критикой и нападками на меня. Принятое решение обусловлено моими внутренними мотивами и объективными обстоятельствами, которые открывают новый, не менее интересный и ответственный период в моей жизни", - приводятся слова Ждановой на сайте краевого правительства.

Путин пока что не принял отставку Ждановой, уточнили агентству Интерфакс в правительстве Забайкалья.

Причины отставки

О том, что Жданова может досрочно уйти в отставку, 1 октября со ссылкой на свои источники сообщал РБК. По данным издания, причинами отставки могут стать сложная, одна из наиболее тяжелых в стране, социально-экономическая ситуация в регионе, а также низкий уровень поддержки среди населения и сформированный вокруг Ждановой негативный информационный фон.

В последнее время Жданова практически прекратила активную деятельность и "как будто чего-то ждет", рассказал собеседник РБК, близкий к региональным властям.

Жданова возглавляла Забайкалье с 2016 года. Тогда на губернаторских выборах она набрала 54% голосов избирателей.

В этом году в Забайкалье прошли выборы в региональное заксобрание и муниципалитеты, на которых "Единая Россия" показала плачевные результаты. Так, на выборах в краевое заксобрание партия заняла первое место, набрал 28,31% голосов, что что более чем на 10% меньше результата прошлых выборов.

На муниципальных выборах в крупнейшем в Забайкалье Читинском районе "Единая Россия" проиграла коммунистам.