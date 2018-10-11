Кадырова возмутило поведение чеченца в транспорте. Тот немедленно извинился

Правообладатель иллюстрации Yelena Afonina/TASS Image caption Кадыров предложил мужчине с видеоролика немедленно приехать к нему в Грозный

Глава Чечни Рамзан Кадыров с возмущением отреагировал на опубликованный в сети видеоролик, на котором мужчина в общественном транспорте бросает в молодого человека жестяную банку, произнося при этом слоган чеченского спортивного клуба "Ахмат". Вскоре мужчина опубликовал видео с извинениями.

Кадыров предположил, что инцидент произошел в метро. Однако, судя по расположению сидений и фоновому шуму, действие происходит в автобусе.

Человек, лица которого не видно (и который, видимо, снимает ролик на телефон) швыряет пустую жестяную банку из-под энергетического напитка в сидящего напротив юношу и просит его повторить фразу: "Ахмат - сила!" Юноша робко возмущается, и тогда мужчина громко говорит ему: "Закрой рот!"

"Меня трудно разозлить и вывести из себя. Но сегодня моему возмущению нет предела", - написал Кадыров в своем "Телеграме".

Он извинился перед "юношами, честь которых была задета", а также попросил своих подписчиков сообщить ему координаты дебошира. Затем Кадыров обратился непосредственно к объекту своего гнева.

"Предлагаю тебе немедленно, сию же минуту отозваться и первым же рейсом, где бы ни находился, прибыть в Грозный и с родными явиться ко мне!" - написал глава Чечни. По его словам, у мужчины есть всего несколько часов, чтобы отозваться - в противном случае он будет "горько жалеть".

"Такие хамы, как ты, не имеют морального права называться чеченцами. Но и тебя воспитаем! В этом я убежден!" - заключает глава Чечни.

"Очень сильно поругали"

Всего через несколько часов после публикации поста Кадырова в интернете появился видеоролик, в котором некий молодой человек извиняется перед камерой за случившееся.

"Добрый вечер. Я хочу извиниться за свой недостойный поступок, который я совершил в автобусе... Меня очень сильно поругали руководство республики и мои родители. Еще раз хочу извиниться перед всеми за недостойный поступок", - сказал мужчина.

Однако радиостанция "Говорит Москва" обратила внимание на некоторые нестыковки в этой истории.

"Что примечательно - извиняться молодой человек начинает с фразы "добрый вечер". Хотя Рамзан Кадыров написал свое послание сегодня ранним утром" - отмечается в "Телеграме" радиостанции.

Также на видео заметно, что молодой человек зачитывает заранее написанный текст.

Футбольный клуб "Ахмат" - одна из старейших спортивных команд Чечни. Он был основан в 1946 году и с тех пор несколько раз менял свое название. С 1958 по 2017 год клуб назывался "Терек", затем ему было присвоено имя первого президента Чечни Ахмата Кадырова.