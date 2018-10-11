Ракета с новым экипажем МКС потерпела аварию. Экипаж жив

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Во время старта с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз", которая должна была доставить новый экипаж к МКС, произошла авария, сообщают российские информагентства. Экипаж жив и совершил аварийную посадку в Казахстане.

По данным агентства Интерфакс, после запуска у ракеты аварийно отключились двигатели второй ступени. источник агентства РИА Новости также говорит, что авария произошла после отделения первой ступени. Официально это не подтверждено.

Также агентства отмечают, что после аварии космонавты испытывали сильные перегрузки, однако в итоге спускаемый аппарат успешно приземлился на парашюте. Экипаж вышел на связь, к месту приземления вылетели вертолеты.

Экипаж состоит из российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга. Третье место на корабле займет контейнер с грузом.

Ожидалось, что третье место в спускаемой капсуле "Союз МС-10" займет первый астронавт из ОАЭ, который в апреле 2019 года должен был отправиться на МКС на неделю.