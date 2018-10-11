Ракета с новым экипажем МКС потерпела аварию. Экипаж жив
Во время старта с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз", которая должна была доставить новый экипаж к МКС, произошла авария, сообщают российские информагентства. Экипаж жив и совершил аварийную посадку в Казахстане.
По данным агентства Интерфакс, после запуска у ракеты аварийно отключились двигатели второй ступени. источник агентства РИА Новости также говорит, что авария произошла после отделения первой ступени. Официально это не подтверждено.
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Также агентства отмечают, что после аварии космонавты испытывали сильные перегрузки, однако в итоге спускаемый аппарат успешно приземлился на парашюте. Экипаж вышел на связь, к месту приземления вылетели вертолеты.
Экипаж состоит из российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга. Третье место на корабле займет контейнер с грузом.
Ожидалось, что третье место в спускаемой капсуле "Союз МС-10" займет первый астронавт из ОАЭ, который в апреле 2019 года должен был отправиться на МКС на неделю.