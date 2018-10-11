Победившего в Хакасии коммуниста хотят снять с выборов. К чему это приведет

Правообладатель иллюстрации Alexandr Kolbasov/TASS Image caption Валентин Коновалов был главным конкурентом экс-губернатора Зимина, и теперь может не принять участия во втором туре выборов

Избирком Хакасии обратится в суд с просьбой отменить регистрацию на выборах кандидата от КПРФ Валентина Коновалова, который в первом туре победил действующего губернатора. Если суд согласится, это может в итоге привести к назначению новых выборов с другими кандидатами.

О намерении обратиться в суд сообщил на заседании председатель регионального избиркома Александр Чуманин, передает ТАСС. Чуманин сказал, что избирком решил согласиться с представлением прокуратуры.

Коновалов рассказал Би-би-си, что прокуратура сочла нарушением то, что постановление о его выдвижении было подписано председательствующим секретарем, который вел партийную конференцию, а подписывать, по мнению прокуратуры, должен был сам Коновалов как глава регионального отделения партии.

Кандидат от КПРФ с претензиями не согласен и обратился в суд с встречным иском. По его словам, сроки на оспаривание его выдвижения давно истекли.

Первый тур губернаторских выборов в Хакасии прошел в единый день голосования 9 сентября. Ни один из кандидатов не смог набрать необходимый процент голосов избирателей (50%), был назначен второй тур.

Коновалов набрал больше всех других кандидатов, он получил 44,8% голосов и имел шансы победить во втором туре.

Однако затем второй тур дважды переносился из-за снятия кандидатов. Сначала от участия в выборах отказался глава республики Виктор Зимин (он в первом туре набрал 32,42%), а затем и заменивший его во втором туре эсер Андрей Филягин.

Теперь во втором туре, который назначен на 21 октября, принять участие должны были Коновалов и кандидат от "Партии роста" Александр Мяхар.

Если Коновалова снимут, то Мяхар останется единственным участником выборов. Если он также снимет свою кандидатуру, выборы будут отменены. Результаты выборов также будут признаны недействительными, если Мяхар не наберет больше 50% голосов. В первом туре Мяхар набрал всего 6,61% голосов.

В случае отмены выборов будут назначены новые, в которых уже будут участвовать другие кандидаты.

Отмена выборов в Хакасии - приоритетный сценарий для Кремля, сообщили в четверг "Ведомости" со ссылкой на собеседников в избиркоме и в руководстве республики.

Мяхар в четверг был недоступен для комментариев. 4 октября он говорил, что готов снять свою кандидатуру, если жителей устроит работа врио главы региона. На прошлой неделе президент Владимир Путин назначил врио главы Хакасии замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева.

При этом Путин, назначая Развожаева, подчеркивал, что его назначение временное. "Потом я готов, обещаю, что сделаю это, верну вас в Москву и, безусловно, найду вам применение в федеральных органах", - говорил президент.

"Ведомости" ранее писали со ссылкой на свой источник, что Развозжаев может пойти на выборы осенью, а не вернуться в Москву.

Член федерального политсовета "Партии роста" Виктор Звагельский сказал Би-би-си, что Мяхар обязательно будет участвовать в выборах, если Коновалов останется кандидатом, но если суд примет решение об отмене регистрации коммуниста, то "выборы логично будет отложить на год".

"Голосование, которое было в первом туре, было протестным голосованием против Зимина и не отражает реальной картины", - считает Звагельский.

Коновалов все еще рассчитывает, что примет участие в выборах. Но если его все же снимут со второго тура, он не исключает проведение акции протеста. "Безусловно [протесты] будут. Потому что это подрыв всей избирательной системы", - сказал он Би-би-си.

Проблемные выборы

В этом году впервые после возвращения прямых губернаторских выборов кандидаты от правящей "Единой России" не смогли победить в первом туре сразу в четырех регионах - в Хакасии, Приморье, Хабаровском крае и Владимирской области.

В Приморском крае прошел второй тур, по итогам которого было объявлено о победе врио губернатора (голоса распределились в его пользу аномальным образом в конце подсчета голосов). После выявленных многочисленных нарушений в пользу кандидата от власти избирком отменил результаты выборов.

В Хабаровском крае и Владимирской области во втором туре победили кандидаты от ЛДПР Сергей Фургал и Владимир Сипягин. Это редкий случай с момента возвращения губернаторских выборов в 2012 году, когда на выборах победу одержали не кандидаты, поддержанные Путиным.

Член ЦИК Евгений Шевченко сказал Би-би-си, что ЦИК отслеживает ситуацию в Хакасии.

"В любом случае решение остается за Верховным судом Хакасии, у которого в соответствии с законом есть пять дней на рассмотрение искового заявления регионального избиркома", - пояснил он. "Ситуация непростая, ситуация многовариантная", - добавил Шевченко.

В Кремле заявили, что не считают возможным комментировать или вмешиваться в губернаторские выборы в Хакасии. "Без комментариев. Здесь все-таки предвыборная ситуация, поэтому здесь нужно брать комментарии в избиркоме, а не у нас", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о позиции Кремля в связи с ситуацией на выборах в Хакасии.

"Мы не можем в это вмешиваться, не считаем возможным", - добавил Песков.