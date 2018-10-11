Image caption Журнал "Форбс" оценивает состояние Девджи в $1,5 млрд

Мохаммеда Девджи, которого считают самым молодым миллиардером в Африке, похитили в крупнейшем городе Танзании Дар-эс-Саламе.

По данным полиции, 43-летнего бизнесмена похитили люди в масках около тренажерного зала в элитном отеле, куда Девджи шел на утреннюю тренировку.

В связи с инцидентом полиция задержала трех человек, но имеют ли они отношение к преступлению, пока неясно. По предварительным данным, двое похитителей - иностранцы, добавили в полиции.

Мотив похищения пока неясен.

Кто такой Мохаммед Девджи?

Журнал "Форбс" оценивает состояние Девджи в 1,5 млрд долларов и называет его единственным миллиардером в Танзании.

В 2016 году он обещал пожертвовать половину своего состояния на благотворительность, сообщает "Форбс".

Девджи известен в Танзании как "Мо", он превратил семейный бизнес в огромный конгломерат оптовой и розничной торговли, который работает по всей Африке, сообщает из Дар-эс-Салама корреспондент Би-би-си Атхуман Мтулиа.

Компания Девджи METL также занимается производством текстиля, муки, напитков, масла как минимум в шести африканских странах.

Министр окружающей среды Джэньюари Макамба, друг Девджи, сообщил у себя в "Твиттере", что поговорил с отцом бизнесмена и семья подтвердила, что Девджи похитили.

Что еще известно о похищении?

Как рассказали очевидцы, похитители произвели несколько выстрелов в воздух, прежде чем увезти миллиардера,

Его фитнес-инструктор рассказал, что у Девджи не было охраны, он приехал в тренажерный зал один. Об этом сообщил местный полицейский комиссар Пол Маконда.

Двое похитителей были белыми, добавил он.