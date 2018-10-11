Фанатов "Челси", уличенных в антисемитизме, Абрамович хочет отвезти в Освенцим
Владелец клуба "Челси", российский бизнесмен Роман Абрамович предложил новый подход к борьбе с проявлениями антисемитизма среди футбольных фанатов. Вместо запрета посещения матчей он предлагает отправлять провинившихся болельщиков на экскурсию в Освенцим.
В клубе считают, что следует отвозить фанатов, замеченных в проявлении антисемитизма на стадионе, на образовательный тур в музей на месте крупнейшего нацистского концлагеря в Польше.
Такие меры, по мнению руководства "Челси", сработают лучше, чем запреты посещать стадион. Впрочем, лишение сезонных билетов тоже предлагается оставить среди возможных санкций.
Идея родилась после визитов делегации клуба в Освенцим в апреле и июне 2018 года.
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Президент "Челси" Брюс Бак считает, что, если запрещать нарушителям посещение стадиона, это не изменит их поведения: "Наша стратегия даст им шанс понять, что они сделали, и начать вести себя лучше".
В рамках предложенной клубом схемы "Скажи нет антисемитизму" фанатам, которым грозит санкция, предложат выбор - лишиться права посещать матчи или пройти курс "перевоспитания".
Проблему антисемитизма среди болельщиков "Челси" стали активно обсуждать после матча с "Тотенхэмом" в Лестере в сентябре прошлого года.
В социальных сетях появились видеоролики, на которых десятки фанатов лондонского клуба распевали песни антисемитского содержания с отсылками к клубу противников, за который традицонно болеет много евреев.
Клуб "Челси" тогда выступил с осуждением подобного поведения, а лондонская полиция пообещала провести расследование инцидинта.
В апреле 2018 года делегация "Челси" посетила ежегодный "Марш жизни" в Освенциме. А в июне с официальным визитом от клуба туда приехали уже около 150 человек, включая сотрудников и фанатов "Челси", чтобы узнать больше о гибели более миллиона человек, убитых и замученных в нацистском концлагере между 1940 и 1945гг.
Предполагается, что футбольный клуб сам будет оплачивать расходы на подобные экскурсии.
Идею "Челси" поддержал Всемирный еврейский конгресс и образовательный фонд "Холокост".
"Мы бы хотели убедить и другие клубы предпринять собственные меры и всерьез взяться за то, что по-прежнему представляет проблему", - добавил Бак.