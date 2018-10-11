Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В клубе считают, что воспитательная поездка в бывший лагерь смерти сработает лучше, чем запрет посещения матчей

Владелец клуба "Челси", российский бизнесмен Роман Абрамович предложил новый подход к борьбе с проявлениями антисемитизма среди футбольных фанатов. Вместо запрета посещения матчей он предлагает отправлять провинившихся болельщиков на экскурсию в Освенцим.

В клубе считают, что следует отвозить фанатов, замеченных в проявлении антисемитизма на стадионе, на образовательный тур в музей на месте крупнейшего нацистского концлагеря в Польше.

Такие меры, по мнению руководства "Челси", сработают лучше, чем запреты посещать стадион. Впрочем, лишение сезонных билетов тоже предлагается оставить среди возможных санкций.

Идея родилась после визитов делегации клуба в Освенцим в апреле и июне 2018 года.

Президент "Челси" Брюс Бак считает, что, если запрещать нарушителям посещение стадиона, это не изменит их поведения: "Наша стратегия даст им шанс понять, что они сделали, и начать вести себя лучше".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Предполагается, что расходы на поездку фанатов-антисемитов в Освенцим будет оплачивать принадлежащий Роману Абрамовичу клуб

В рамках предложенной клубом схемы "Скажи нет антисемитизму" фанатам, которым грозит санкция, предложат выбор - лишиться права посещать матчи или пройти курс "перевоспитания".

Проблему антисемитизма среди болельщиков "Челси" стали активно обсуждать после матча с "Тотенхэмом" в Лестере в сентябре прошлого года.

В социальных сетях появились видеоролики, на которых десятки фанатов лондонского клуба распевали песни антисемитского содержания с отсылками к клубу противников, за который традицонно болеет много евреев.

Клуб "Челси" тогда выступил с осуждением подобного поведения, а лондонская полиция пообещала провести расследование инцидинта.

В апреле 2018 года делегация "Челси" посетила ежегодный "Марш жизни" в Освенциме. А в июне с официальным визитом от клуба туда приехали уже около 150 человек, включая сотрудников и фанатов "Челси", чтобы узнать больше о гибели более миллиона человек, убитых и замученных в нацистском концлагере между 1940 и 1945гг.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Освенциме были убиты более миллиона человек, главным образом евреев

Предполагается, что футбольный клуб сам будет оплачивать расходы на подобные экскурсии.

Идею "Челси" поддержал Всемирный еврейский конгресс и образовательный фонд "Холокост".

"Мы бы хотели убедить и другие клубы предпринять собственные меры и всерьез взяться за то, что по-прежнему представляет проблему", - добавил Бак.